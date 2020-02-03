В сети появилось объявление о продаже базы данных клиентов сети "Лента". Об этом сообщает телеграм-канал "Утечка информации". Объявление размещено на одном из форумов.

По данным канала, в базе 90 тысяч строк: это ФИО, идентификаторы и номера телефонов клиентов из Москвы и Московской области. Ранее на этом же форуме появлялось объявление о продаже базы данных клиентов "Красное и Белое".

Роскомнадзор планирует направить в торговую сеть запрос, пишет ТАСС. Меры реагирования будут определены после получения информации. Ранее RNS со ссылкой на пресс-службу торговой сети сообщил, что "Лента" также проверяет информацию об утечке данных.

Напомним, что в январе в Татарстане произошла утечка персональных данных пользователей Госуслуг. В Минцифре объяснили ее грубой ошибкой подрядной организации.