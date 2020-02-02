В РТ прокуратура пытается закрыть сайт по продаже анаболиков

Прокуратура Кукморского района потребовала закрыть сайт, на котором продают анаболические стероиды.

Как сообщили в ведомстве, на одном из интернет-сайтов размещена информация о приобретении лекарственных средств – анаболических стероидов, действующими веществами которых являются метандиенон, станозолол, оксандролон, тренболон, болденон. При этом доступ к информации был свободным для просмотра неограниченным кругом интернет-пользователей. Между тем Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявление о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.