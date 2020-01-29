Аналитики выяснили востребованные у казанской молодежи профессии

Аналитики сервиса Работа.ру проанализировали резюме соискателей и определили самые популярные профессии для молодежи в Казани. Исследование проводилось на базе резюме соискателей от 18 до 23 лет, созданных с начала 2019 года.

Самой популярной среди казанской молодежи оказалась профессия модели: с начала 2019 года на сайте было опубликовано почти 250 резюме по данной специальности.

Порядка 200 казанцев с помощью сервиса искали работу продавцом-консультантом,а больше 150 человек рассчитывали устроиться на позицию продавца-кассира. По данным Работа.ру, кассир — одна из самых дефицитных профессий в столице Татарстана в сентябре 2019 года: на каждые 100 вакансий кассира приходилось только 39 кандидатов.

Молодые соискатели в Казани также активно интересуются работой администратором – 116 резюме на эту позицию,немногим меньше молодых людей готовы трудиться грузчиками: таких резюме за анализируемый период было чуть больше сотни.