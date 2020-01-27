В Казани ледовый городок демонтируют раньше времени. В мэрии назвали причину

Демонтаж ледового городка около Чаши уже начался. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Казани. Ранее планировалось, что елка и горки будут стоять до марта.

Причиной преждевременного демонтажа стала аномально теплая погода: с 16 января из-за потепления работу городка пришлось приостановить, за это время ледяные блоки, из которых состоят фигуры, деформировались, а у горки показался деревянный настил. На высотных ледяных горках таяние блоков привело к опасности их обрушения из-за слабого сцепления.

Дальнейшая эксплуатация городка невозможна, заявили в мэрии. В целях безопасности горожан принято решение демонтировать конструкции. После будет убрана и елка. Все работы планируют завершить до 20 февраля.