«У вас инстаграм крутой, столько подписчиков!» Леонид Слуцкий встретился с Рустамом Миннихановым

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым главным тренером футбольного клуба «Рубин» Леонидом Слуцким. Встреча прошла в первый рабочий день наступившего года. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Галимова в Twitter.

Слуцкий признался, что начал знакомство с республикой через аккаунт Рустама Минниханова в Instagram. «У Вас инстаграм крутой, столько подписчиков!»

Глава региона показал тренеру вид из своего кабинета, где он делает традиционное утреннее фото.

Президент @RusMinnikhanov показывает Л. Слуцкому самый известный вид на Казань «Доброе утро, Татарстан» pic.twitter.com/QkzURNE5ez — Лилия Галимова (@liliGalimova) 11 января 2020 г.

Напомним, что Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Рубина» 19 декабря, контракт с ним подписан на пять лет.