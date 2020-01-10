В Казани мать набросилась с ножом на своего сына

В поселке Юдино задержали женщину, которая ранила ножом сына. Как рассказали в Росгвардии, сообщение о происшествии поступило наряду УВО в вечернее время. Прибывших по адресу сотрудников ведомства встретили медики, которые оказывали пострадавшему - 40-летнему мужчине - первую помощь.

О том, что на мужчину с ножом напала именно его мать, росгвардейцам рассказали свидетели, после чего находившуюся в квартире 59-летнюю женщину задержали. С ее слов, инцидент произошел в ходе семейного праздника, в процессе которого распивали спиртное. Родственники поссорились, мать взяла нож и нанесла сыну колото-резаное ранение груди.

Женщину доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.