В РТ появился новый заказник площадью почти в 30 тысяч гектаров

В Татарстане организовали новый государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Заказник площадью почти в 30 гектаров получил название "Волжские просторы". Он создается в целях сохранения биологического разнообразия, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения уникальных ландшафтных комплексов в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Лаишевском муниципальных районах и муниципальном образовании город Казань, сообщают в Минэкологии РТ.

Необходимость создания заказника вызвана увеличением на данную территорию антропогенной нагрузки в виде рекреации, незаконного лова водных биологических ресурсов, промышленного использования, добычи строительных материалов. Также в результате исследования на данной территории выявлены виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Татарстан.