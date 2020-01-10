В Казани иномарка влетела в магазин пиротехники

В Казани Volkswagen Polo влетел в магазин пиротехнических изделий. Авария произошла накануне вечером, 9 января, на улице Академика Глушко. Снимок с места аварии появился в социальных сетях.

На кадрах видно, что иномарка въехала в киоск с вывеской «Салюты». Как пишут очевидцы, автомобиль врезался в магазин после столкновения с другой машиной. На месте работали сотрудники МЧС.

По данным ГИБДД города, пострадавших в ДТП нет.

«Это просто чудо, что не сбил людей. Там рядом остановка и на светофоре всегда полно людей», - пишут горожане в социальных сетях.