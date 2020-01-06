В Казани таксист изнасиловал пассажирку с ВИЧ-инфекцией: она предупредила его о болезни

В Казани 36-летнего таксиста подозревают в изнасиловании пассажирки, зараженной ВИЧ-инфекцией. Сообщают «Вести Татарстана» со ссылкой на следственный комитет республики. Известно, что подозреваемый в изнасиловании уже задержан.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Мужчина подвозил 31-летнюю женщину на «Приоре» в Советский район города. По пути девушка уснула, и таксист отвез ее в поселок Отары, там начал приставать.

Пострадавшая предупредила нападавшего, что у нее ВИЧ, но мужчину ничего не остановило, он изнасиловал девушку и совершил иные действия сексуального характера. На него заведено уголовное дело, сообщается, что свою вину мужчина не признает.

Напомним, сегодня стал известен и другой шокирующий случай. В Татарстане 44-летняя ВИЧ-инфицированная женщина переспала с 13-летним сыном своей подруги. В этот момент в постели находилась его младшая сестра.