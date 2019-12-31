«Пусть волшебный праздник исполнит самые заветные мечты!»: Метшин поздравил казанцев с Наступающим

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым годом.

"Дорогие казанцы! От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом! Искренне желаю вам счастья, здоровья, радости и удачи! Пусть волшебный праздник принесет в каждую казанскую семью мир, согласие и уют и исполнит самые заветные мечты! С новым, 2020 годом!" - сообщается в поздравлении.

В поздравительном обращении мэр Казани рассказал о планах на грядущий год:

"Уходящий год, богатый на значимые события и яркие достижения, стал новой интересной страницей в летописи развития нашего города. Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год. Одно могу сказать точно: в наступающем году городу предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Мы продолжим обустраивать любимую Казань и создавать дружелюбную среду в каждом районе. Уверен, что энергия и целеустремленность горожан послужат залогом того, что все задуманное реализуется".