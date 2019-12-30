На елочных площадках Казани в Новый год будет дежурить 300 полицейских

В Казани в ночь с 31 декабря на 1 января на праздничных площадках безопасность будут обеспечивать более 300 сотрудников полиции. Такие данные опубликовала пресс-служба мэрии города. Также известно, что в Рождество на охрану правопорядка выйдут порядка 250 полицейских.

В период всех праздников офицерскими патрулями будет усилена охрана общественного порядка вечером, на центральных елках до 14 января будут дежурить круглосуточные посты МВД, около Чаши с 1 по 14 января с 16.00 до 22.00 дополнительно выставят парные пешие посты из числа сотрудников правоохранительных органов.

К охране порядка привлечены сотрудники и военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, муниципальные служащие, члены народных дружин. Задача охраны общественного порядка на дворовых елках возложена на участковые отделы.