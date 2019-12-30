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Первая постоянная лазерная инсталляция в России появилась в Татарстане

Cегодня, 16:24 662 0 Автор: prokazan.ru

В Альметьевске завершился монтаж световой инсталляции «Нокта/Точка» на здании котельной, которая станет первым в России постоянным городским объектом медиаискусства, сообщили организаторы арт-программы.

Проект реализован по инициативе «Татнефти» совместно с Институтом исследования стрит-арта.

«Инсталляция будет доступна для просмотра круглогодично с наступлением сумерек до 2:00 ночи на территории АПТС рядом с «Юбилейным». Сейчас тестовый режим со стороны улицы Белоглазова - наладка лазеров и контента. В марте 2020 года откроется часть со стороны «Каскада прудов»», - говорится в сообщении арт-программы Альметьевска. 

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