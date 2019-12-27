В Чебоксарах установили памятник Ивану Грозному. В Казани от этой идеи отказались

В Чебоксарах установили памятник царю Ивану IV, известному как Иван Грозный. Об это сообщается на сайте мэрии города. Памятник стал первым экспонатом музея под открытым небом. Идею установки скульптуры в год 550-летия Чебоксар поддержали горожане, участвуя в голосовании на портале "Открытый город". Большинство отметило, что это отличная идея – чем больше памятников, тем больше в городе интересных мест.

Напомним, обсуждения по поводу установки памятника Грозному в Казани также проходили. Столица РТ наравне с Коломной являлась одним из главных претендентов на установку монумента, однако идея так и не была реализована.

По данным последнего опроса ProKazan.ru, жители города не слишком хотят видеть памятник Ивану Грозному в столице РТ.

"Разве не Иван Грозый напал на Казань ?"

"Вроде бы как правители ханства устраивали постоянные набеги и грабежи вот поэтому Грозный и взял Казань и что бы открыть дорогу дальше на восток.Нам так в школе говорили."

"Сейчас большинство людей Грозного только по комедии Гайдая знают"

"Уж точно не знаю, что Хайван натворил в Казани, но ненавидят его тут до сих пор. Какой памятник, блин." - пишут горожане в комментариях.

Также пользователи соцсетей отметили, что идея поставить монумент в честь царя попахивает иронией, а в целом такие вопросы нужно решать с учетом мнения жителей. Хотя, нужно заметить, есть и мнения в пользу установки памятника: комментаторы подчеркивают, что этот царь в итоге много сделал для процветания Казани и Татарстана.