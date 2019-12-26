«Любишь кататься»: в Казани выберут лучшие самодельные сани

4 января пройдет фестиваль «Сани Казани». Лучшие самодельные сани выберут в парке имени Горького, сообщили в городской администрации. Фестиваль начнется в полдень.

«В день мероприятия участникам предстоит продемонстрировать публике свое творение, а затем скатиться на креативных санях с горки, расположенной в парке им. Горького», - рассказали организаторы.

Для участия в конкурсе нужно создать самые необычные по форме санки на основе тюбингов. Регистрация на конкурс продолжается до 30 декабря, в нем могут принять участие команды в составе от 2 до 5 человек.

Победителю достанется 50 тысяч рублей. В прошлом году приз забрали «банщики» из Мамадыша.