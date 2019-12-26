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15:05, сегодня
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Фото www.tatar-inform.ru

Из-за пожара в казанской сауне эвакуировали пять человек, есть пострадавший

Cегодня, 15:05 737 0 Автор: prokazan.ru

Накануне из сауны "Добрая баня" на улице Воровского в Казани эвакуировали людей в связи с начавшимся пожаром. 

Как сообщили в МЧС РТ, горело потолочное перекрытие в парильном помещении одноэтажного керамзитобетонного здания с мансардной надстройкой. На момент прибытия пожарных по внешним признакам открытое горение отсутствовало, из открытой входной двери шел дым. Очевидцы рассказали, что из помещения самостоятельно эвакуировались 5 человек. 

Открытое горение ликвидировали спустя 20 минут после вызова, в результате пожара пострадал один человек: мужчина 1980 года рождения был доставлен в токсикологическое отделение городской клинической больницы №7 города Казани. Причина происшествия устанавливается. 

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