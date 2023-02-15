Поставкам самолетов Ту-214 из Казани для российских авиакомпаний может помешать спецоперация

Поставкам самолетов Ту-214 от Казани для авиакомпаний может помешать СВО

Поставкам гражданских Ту-214 из Казани российским авиакомпаниям может помешать спецоперация на Украине. Рост государственного оборонного заказа в условиях СВО велик. Об этом рассказал изданию РБК руководитель компании "Авиасистемы" Дмитрий Хоружик. Именно эта компания занимается материально-техническим обеспечением эксплуатации Ту-214.

По словам Хоружика, вся промышленность России в данный момент переживает стресс из-за острой необходимости любой ценой выполнить государственный оборонный заказ. А потому сроки выпуска казанских самолетов напрямую зависят от сроков окончания СВО на Украине.

"Сейчас поставщикам российских комплектующих совсем не до самолета Ту-214. Например, арзамасское предприятие "Темп-Авиа", которое находится в Нижегородской области и мичуринский завод "Прогресс", расположенный в Тамбовской области, готовы выполнить заказ на датчики линейных ускорений для систем Ту-214 только в конце 2025 года", — отметил Дмитрий Хоружик.

В ОАК, куда входит казанский авиазавод, говорят, что в планы поставок Ту-214 изменений не вносили, и планируется выпускать до 20 самолетов в год.

Первая партия - 4 самолета - уже в производстве.

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