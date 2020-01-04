«Странная фигура взяла подушку и начала меня душить»: как я пережила сонный паралич

По статистике, почти 8% людей как минимум раз в жизни испытывали сонный паралич.

Паралич — неотъемлемая часть сна. Для того, чтобы мы не могли навредить себе, пока спим, тело теряет способность двигаться, становится парализованным. Подвижными остаются только глазные яблоки и мышцы, необходимые для дыхания. При этом наш мозг продолжает быть активным, и в это время мы обычно видим сновидения. Эту стадию называют фазой быстрого сна.

Обычно возможность двигаться возвращается к нам ещё до пробуждения, но бывает, что этот процесс нарушается. Мы находимся в полусознательном состоянии: мозг уже проснулся, мы уже можем открыть глаза, осмотреть комнату, но по-прежнему не можем пошевелиться. В это время у нас могут возникнуть галлюцинации.

Одна из героинь сериала "Призраки дома на холме" страдает от сонного паралича. В эти моменты она видит пугающую женщину со сломанной шеей.

кадр из сериала

С сонным параличом впервые я столкнулась еще в детстве. Помню, моя кровать была обращена к темному углу. Однажды ночью я легла спать, как обычно. Спустя какое-то время проснулась, как мне казалось, четко понимала, что нахожусь в своей кровати. И тут заметила в противоположном углу высокую темную фигуру с горящими глазами. Я не могла пошевелиться. Не могла закричать. Не помню, как это закончилось. Вероятно, я проснулась по-настоящему, фигура исчезла. Начались бессонницы, я долгое время ненавидела ночь и боялась засыпать.

Однажды, будучи подростком, как-то утром я проснулась и увидела, что на шкафу напротив кровати сидит кот и злобно смотрит на меня, виляя хвостом. Животных дома у нас в тот период не было. Я закрыла глаза, открыла их снова, видение исчезло.

Еще один случай произошел со мной уже во взрослой жизни. Ночью я открыла глаза и увидела, что рядом с кроватью стоит мужская фигура. Она начала медленно приближаться к изголовью. Я не могла пошевелиться, могла только лишь наблюдать. Потом странная фигура взяла подушку и начала меня душить. Я закричала и от этого крика пришла в себя.

Несколько лет спустя по ночам я начала просыпаться от того, что чувствую на себе чей-то взгляд. Однажды ночью я открыла глаза, в комнате стояла мрачная фигура старухи. Она неподвижно стояла и смотрела на меня. Потом я закрыла глаза и снова их открыла. Фигуры уже не было.

Кадр из фильма

Все эти случаи были проявлениями сонного паралича. Я видела галлюцинации, которые никак не могли мне навредить и со временем исчезали. Данное явление свойственно людям в возрасте от 12 до 30 лет и позднее не проявляется.

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