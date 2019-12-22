Дорогу перекрывали «КАМАЗом»: в Бугульме мужчина открыл стрельбу во дворе и скрылся

Сегодня ночью, 22 декабря, в Бугульме мужчина открыл стрельбу во дворе, он стрелял в воздух из охотничьего ружья. Напуганные соседи вызвали на место правоохранительные органы, но мужчина подался в бега на своем автомобиле Mitsubishi. По некоторым данным, выстрел был всего один.

Удалось задержать стрелка в Бугурусланском районе Оренбургской области – полицейские выставили два экипажа ГИБДД возле села Соковка и заблокировали дорогу «КАМАЗом», двумя патрульными автомобилями полиции и одной машиной Росгвардии, сообщает портал 123ru.net со ссылкой на пресс-службу МВД Оренбурга.

После проведенных продолжительных переговоров 32-летний житель Татарстана сдался полиции и отдал оружие.