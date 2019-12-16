В Татарстане перестанут массово отстреливать бездомных животных

До конца года Госсовет РТ планирует принять закон "О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ". Об этом в ведомстве рассказали изданию "Ъ-Казань".

Известно, что до настоящего времени большинство безнадзорных животных умерщвляли, новый закон усилит контроль над отловом животных.

"Раньше что делали? Стреляли или укол. В год почти 30 тысяч ловим. 95 процентов животных уходят в один конец. Теперь умерщвлять можно будет только в том случае, если у животного травма, несовместимая с жизнью", - прокомментировал изданию заместитель председателя парламентского комитета по экологии и природопользованию Тахир Хадеев.

Согласно новому закону, умерщвлять животных можно будет только в случае, если у них есть травмы, несовместимые с жизнью. Процесс отлова должен также быть безопасным для животного и не приводить к травмам или гибели. Кроме того, процесс придется снимать на видео.

Напомним, что осенью этого года прокуратура РТ выявила нарушения в работе компании "ВетДом", которая занимается отловом бездомных животных в Казани: их убивали безосновательно и с применением средств, доставлявших зверям мучение.