«Что за хлопки в городе?» В МЧС рассказали, что громыхало в Казани

Сегодня казанцев напугал непонятный грохот. «Что за хлопки в городе, кто-нибудь знает?» «Кто еще слышал шум?» - подобные сообщения можно встретить почти в каждом городском паблике.

В МЧС Татарстана рассказали, что хлопки были слышны с порохового завода в Казани и связаны с испытаниями изделий, сообщает «Татар-информ».

По информации издания, плановые испытания должны были продлиться с 9 утра и до 4 часов дня. Прогнозировалось, что прозвучит порядка 20 залпов, однако, горожане пишут, что слышали гораздо больше.