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«Что за хлопки в городе?» В МЧС рассказали, что громыхало в Казани

Cегодня, 20:43 506 1 Автор: prokazan.ru

Сегодня казанцев напугал непонятный грохот. «Что за хлопки в городе, кто-нибудь знает?» «Кто еще слышал шум?» - подобные сообщения можно встретить почти в каждом городском паблике.

В МЧС Татарстана рассказали, что хлопки были слышны с порохового завода в Казани и связаны с испытаниями изделий, сообщает «Татар-информ».

По информации издания, плановые испытания должны были продлиться с 9 утра и до 4 часов дня. Прогнозировалось, что прозвучит порядка 20 залпов, однако, горожане пишут, что слышали гораздо больше.

 

комментарии

Русский обыватель
1
13 декабря 2019
20:52
Это были овации моим талантам.

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