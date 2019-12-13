Битами проломили череп: в Казани начался суд по делу ОПГ «Суконная слобода»

Накануне, 13 декабря, в Казани начался судебный процесс в отношении шести участников ОПГ «Суконная слобода». Мужчин в возрасте от 19 до 27 лет обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, 7 ноября прошлого года фигуранты дела вместе с еще одним участником ОПГ и неустановленными лицами, вооружившись битами, арматурой и палками, напали на трех молодых людей возле павильона «Хуш Кебаб» на улице Ломжинской. Следователи считают, что мотивом послужил конфликт одного из членов группировки с незнакомым мужчиной, он ошибочно полагал, что обидчик находится среди молодых людей.

Два человека получили тяжелые травмы – ушиб головного мозга, переломы лобной, теменной и височной костей черепа. Третий парень отделался ссадинами и кровоподтеками.

Во время обыска у одного из обвиняемых обнаружили два патрона к нарезному огнестрельному оружию. В прокуратуре сообщают, что только двое фигурантов дела частично признают свою вину. В отношении пяти человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одного поместили под домашний арест. Потерпевшие заявили иски о компенсации морального вреда – общая сумма составляет 4,2 млн рублей.

«В целях обеспечения исковых требований и возможной конфискации имущества наложен арест на принадлежащий одному из обвиняемых автомобиль ВАЗ-21053. О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно. В отношении седьмого соучастника и неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство», - говорится в сообщении прокуратуры.