Да будет свет: в Татарстане на мосту через Каму установили 1600 светодиодных светильников

В Татарстане на мосту через Каму на 74-м километре федеральной трассы Р-239 Казань – Оренбург обновили систему искусственного освещения. Здесь на протяжении 30 километров установили 744 опоры и смонтировали 1672 светодиодных светильника, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«Железные опоры освещения заменили на оцинкованные, светильники ДНат-250 на менее мощные, но более эффективные — светодиодные», - говорится в сообщении ведомства.

Также здесь установили автоматизированную систему управления наружным освещением. Это позволит сохранить до 40% потребления электроэнергии за счет оптимизации графика включения/отключения света и регулировки его яркости.

Доступ к программе доступен не только из диспетчерского пункта компании, но и с мобильного телефона куратора.