Появились подробности жуткого ДТП в Татарстане, где погибли мама и дочка

В пресс-службе МВД Татарстана Prokazan.ru рассказали подробности жуткой аварии в Менделеевском районе республики. Авария, унесшая жизнь двух человек, произошла в 7-40 утра на 22-м километре трассы М-7 на подъезде к Ижевску.

За рулем Hyundai Accent была 36-летняя жительница Менделеевского района. После обгона она не справилась с управлением, автомобиль развернуло на 90 градусов на встречную полосу, где иномарка столкнулась с фурой JAC под управлением 53-летнего водителя из Нижегородской области.

От удара раскуроченную легковушку отбросило на еще один большегруз DAF под управлением 45-летнего водителя. Именно эту фуру женщина обгоняла ранее. Наш портал уже публиковал видео момента шокирующего ДТП.

Водитель и ее 9-летняя дочь погибли на месте, ребенок находился на заднем сидении, был пристегнут ремнем безопасности, но шансов выжить практически не было – автомобиль полностью раскурочен.