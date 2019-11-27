Падение мужчины из автобуса в Казани может быть подставным

В Казани мужчина выпал из уходящего автобуса. Момент происшествия попал на видеозапись с камер наблюдения, которую опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как автобус трогается от остановки "Вахитовская", стоящий на остановке гражданин заходит в салон, при этом двери закрываются и из автобуса другой пассажир падает на асфальт. После этого водитель вышел, посадил пострадавшего на лавочку остановки и уехал.

В Ассоциации АТП РТ предположили, что падение могло быть разыграно:

Сергей Темляков, председатель Ассоциации: по факту видео на предприятии была проведена проверка. Мы внимательно изучили видео. Пассажир словно выпрыгивает из автобуса, приземляется лицом вперед. На записи стоит дата - 23 ноября, видео в сети появилось только вчера. К сожалению, техническая возможность хранить записи видеорегистратора более 2-3 суток отсутствует в связи с большим объемом видеозаписей. Информации из ГИБДД о падении не поступало, заявления от пострадавшего также не было. Может, кто-то специально разыграл падение?" - задаются вопросом перевозчики.

А что вы думаете по этому поводу?