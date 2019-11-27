Падение мужчины из автобуса в Казани может быть подставным

В Казани мужчина выпал из уходящего автобуса. Момент происшествия попал на видеозапись с камер наблюдения, которую опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, как автобус трогается от остановки "Вахитовская", стоящий на остановке гражданин заходит в салон, при этом двери закрываются и из автобуса другой пассажир падает на асфальт. После этого водитель вышел, посадил пострадавшего на лавочку остановки и уехал.
В Ассоциации АТП РТ предположили, что падение могло быть разыграно:
Сергей Темляков, председатель Ассоциации: по факту видео на предприятии была проведена проверка. Мы внимательно изучили видео. Пассажир словно выпрыгивает из автобуса, приземляется лицом вперед. На записи стоит дата - 23 ноября, видео в сети появилось только вчера. К сожалению, техническая возможность хранить записи видеорегистратора более 2-3 суток отсутствует в связи с большим объемом видеозаписей. Информации из ГИБДД о падении не поступало, заявления от пострадавшего также не было. Может, кто-то специально разыграл падение?" - задаются вопросом перевозчики.
А что вы думаете по этому поводу?
комментарии
На кой черт вы их сами храните - делать чтоли нечгео???
Храните на облаке в Интернете, каждый час стирайте и в следующий же момнет туда же загоняйте новые записи.
А вот уже Роскомнадзор или кто там по "закону Яровой" с 1 ноября ОБЯЗАН все это к себе отдельно записывать и независмо от того стерли вы на облаке или нет - хранить все что Вы в Интернет т.е. на это самое облако выложили в течении трех лет. При желании эти записи с них легко востребовать, а если они не сохранили -тут же подавайте на них в суд что они нарушают указанный закон.