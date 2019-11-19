«Спасибо Колумбу, спасибо Петру». В Татарстане появился памятник картошке

В селе Старый Куклюк Елабужского района Татарстана появился памятник картошке. Его создали и установили на средства местных жителей.

На невысоком постаменте красуются плуг, тяпка, лопата и другие инструменты, необходимые для выращивания картошки. Есть и корзина с самим овощем. Надпись на памятнике рядом с корзиной гласит: «Спасибо Колумбу, спасибо Петру. Пришлась ты, родная, нам всем по нутру».

На арке написано «Кто ест картошку и хлеб, проживет до 100 лет». Также на памятнике обозначили, что Петр I завез картофель в Россию в конце XVII века.

Инициатором создания памятника и его автором стал краевед, директор местной школы Иван Мельников, сообщает издание «Новая Кама». Отмечается, что в честь открытия местных жителей угостили печеной и жареной картошкой.