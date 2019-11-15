Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов из Казани

На сайте Росавиации появился список маршрутов, которые будут субсидированы в следующем году.

В перечне есть рейсы в Казань - из Ростова-на-Дону и Тюмени, а также из столицы РТ: в Астрахань, Барнаул, Воронеж, Калугу, Кемерово, Махачкалу, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Сургут, Томск, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск и Ярославль.

Наиболее массовыми станут полеты в Нижний Новгород и Оренбург — по 200 парных рейсов в год.

Напомним, что субсидирование предполагает наличие льгот при покупке билетов для определенных категорий населения.