В новый казанский зоопарк привезли египетских цапель

Семь египетских цапель привезли накануне в новый казанский зоопарк «Река Замбези. Африка». Птицы будут жить в одном вольере с 37-летним бегемотом Захария, которого переселили на новое место на прошлой неделе. На адаптацию цапель – трех самцов и четырех самок – понадобится около недели.

«Птицы, которых ранним утром доставили из Чехии, хорошо перенесли перелет и сейчас постепенно привыкают к новому вольеру», - сообщила заведующая отделом орнитологии Аделя Галиуллина.

Специально для новых обитателей зоопарка в вольере Захарии установили три подвесные платформы – их цапли будут использовать в период гнездования.

В зоопарке уверяют, что в дикой природе бегемоты спокойно уживаются с цаплями, значит, проблем возникнуть не должно: «В этом вольере совмещен растительный, водный и околоводный мир, есть крупное животное и мелкие. Условия максимально приближены к естественным».

В будущем в вольере с цаплями и бегемотом планируется поселить ибисов. На сегодня из 34 планируемых новых видов животных 22 уже доставлены в зоопарк. До конца месяца сюда прибудут фламинго, белоголовые сипы, журавли, кафрский ворон, зебры, гепарды и шимпанзе.

Напомним, открытие зоопарка планируется к Новому году.