В следующем году россияне будут отдыхать 118 дней

Согласно производственному календарю, 2020 год принесет россиянам 118 выходных и праздничных дней, рабочих будет 248.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 9 число будет уже рабочим днем. День защитника отечества и 8 марта в 2020 году подарят по три выходных подряд: в обоих случая праздники приходятся на воскресенье, поэтому понедельник станет нерабочим днем.

Майские праздники снова будут длинными: жители страны отдохнут с 1 по 5 мая включительно, а затем с 9 по 11. В июне благодаря Дню России также будет три нерабочих дня подряд: сам праздничный день и последующие за ним выходные.

А вот 4 ноября в следующем году выпадет на среду, поэтому нерабочим станет только этот день. К праздникам российским в Татарстане прибавляются и республиканские: это 30 августа и 6 ноября, а также Ураза-байрам и Курбан-байрам.