Лишь 3% россиян готовы работать под начальством женщины

По данным ВЦИОМ, большинство россиян предпочли бы видеть мужчин на руководящих позициях, а не женщин. Эксперты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) считают, что этому способствует историческое восприятие гендерных ролей и предвзятость в отношении женщин как «слабого» пола.

Опрос показал, что лишь 3% респондентов готовы работать под руководством женщины, в то время как 33% предпочли бы мужчину на этой должности.

Заведующая кафедрой общей психологии и психологии личности Ирина Белашева отмечает, что для многих руководящая роль ассоциируется с доминированием, что часто воспринимается как мужская черта. Мужчинам традиционно приписывают лидерские качества, а женщинам приходится доказывать свою компетентность в таких ролях.

Белашева добавляет, что на продвижение женщин на руководящие должности также влияют недостаток исторических примеров и ограниченная поддержка. Общественное мнение связывает женщин с повышенной эмоциональностью, эмпатией и неспособностью справляться со стрессом.

По мнению специалистов Ставропольского университета, изменить сложившуюся ситуацию поможет развитие системы наставничества и поддержки женщин на всех этапах карьерного роста. Это не только разрушит стереотипы, но и обогатит общественную культуру.