ELife: в Финляндии ученые обнаружили в почве гигантский вирус

Учёные из Университета Ювяскюля в Финляндии впервые выделили новый тип гигантского вируса, получившего название Jyväskylavirus. Как сообщается в публикации научного журнала eLife, это открытие доказывает, что подобные вирусы встречаются в северных широтах гораздо чаще, чем считалось ранее.

Вирус был обнаружен в образцах почвы, которые исследовали сотрудники Центра нанонауки университета. Размер вируса оказался необычно крупным — около 200 нанометров в диаметре, что почти в два раза больше типичных вирусов гриппа или коронавируса.

Генетический анализ показал, что Jyväskylavirus имеет сходство с марсельвирусами, ранее идентифицированными на территории Франции. Как и другие представители гигантских вирусов, он заражает амёб Acanthamoeba castellanii, однако угрозы для человека не представляет.

Профессор Лотта-Риина Сундберг подчеркнула, что подобные вирусы играют важную экологическую роль, регулируя численность микробов в почвенной и водной среде. Это первое подтверждение существования гигантских вирусов на севере Европы, что существенно расширяет научные представления об их ареале.

По словам исследователей, открытие Jyväskylavirus имеет большое значение для фундаментальной науки. Оно не только подтверждает предположения о широком распространении гигантских вирусов, но и открывает новые горизонты для изучения их эволюции и взаимодействия с другими микроорганизмами. Кроме того, в ходе работы были обнаружены и другие малоизученные вирусные формы, что говорит о высоком микробиологическом разнообразии северных экосистем, пишет Газета.ру.