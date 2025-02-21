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19 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка с бонусами Спасибо

19 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка с бонусами Спасибо
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Чаще всего жители регионов тратили бонусы Спасибо в супермаркетах.

Рестораны, АЗС, покупка одежды и обуви также входят в список топ популярных категорий, которые ежемесячно выбирают участники программы лояльности.

С подпиской СберПрайм клиентам доступны на выбор 5 категорий с кешбэком бонусами до 10%.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Программа лояльности – один из способов поблагодарить наших клиентов. В прошлом году мы её кардинально обновили, она стала проще и выгоднее. Мы предлагаем нашим клиентам на выбор популярные категории, которые действительно соответствуют их повседневным потребностям. Это позволяет жителям регионов получать максимальную выгоду от использования бонусов Спасибо. Их также можно обменивать на рубли, переводить другим клиентам или направлять на благотворительность».

Наибольшую экономию благодаря бонусам Спасибо смогли получить жители Республики Татарстан, на которых пришлось приблизительно четверть от всей использованной суммы – 5,1 млрд бонусов.

Жители Нижегородской области потратили 3,6 млрд бонусов Спасибо, а жители Пермского края – 3,4 млрд бонусов. Пользователи программы лояльности в Удмуртской Республике сэкономили 1,7 млрд рублей, а в Кировской, Владимирской областях и Чувашской Республике – по 1,4 млрд рублей.

В приложении СберБанк Онлайн клиенты могут легко отслеживать свой бонусный баланс. Это делает процесс их накопления и использования максимально простым и удобным.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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