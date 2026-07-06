В Татарстане впервые установили Y-стент пациенту с опухолью

Пациент с опухолью легкого поступил в Республиканский клинический онкодиспансер Татарстана с критической одышкой. Уровень кислорода в крови падал до 80%, а новообразование перекрыло трахею и оба главных бронха более чем на две трети. Врачи впервые применили Y-образный стент — металлическую сетку, которая восстановила дыхание. Операцию спланировали на основе КТ и бронхоскопии, индивидуально подобрав модель стента. Уже через несколько часов после вмешательства пациент дышал самостоятельно, а через несколько дней его выписали домой. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Альмир Абашев.