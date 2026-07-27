Здоровье

В РКБ Татарстана модернизируют операционный блок и заменят лифты

Служба новостей Автор статьи
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РКБ Татарстана заключила второй крупный контракт на капитальный ремонт — на 1,76 миллиарда рублей. Деньги пойдут на реконструкцию операционного блока и замену лифтов. Весной больница уже подписала похожий договор на 1,75 миллиарда.

Операционных станет больше, их возможности расширят. Все работы должны завершить до 1 января 2029 года. Главный подрядчик — «РСС Инжиниринг», часть задач отдадут субподрядчикам.

Помимо операционного блока, обновят приёмно-диагностическое отделение и другие службы. В планах — перестройка стен и карнизов, замена лифтов, а местами и прокладка новых шахт. Также поставят новые окна, двери, витражи, более 140 алюминиевых дверей, включая противопожарные, и душевые перегородки.

В больнице обещают: ремонт проведут поэтапно, работа клиники не остановится. Главная цель — сделать клинику современнее и комфортнее для пациентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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