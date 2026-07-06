Татарстан — в лидерах по дефициту врачей в РФ

Республика Татарстан вошла в число регионов с наиболее острой нехваткой медицинских работников. Согласно данным «Известий», большое количество вакансий также открыто в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Наибольшим спросом пользуются стоматологи-терапевты, медсестры и ассистенты стоматологов.

Многие соискатели уже трудоустроены, но ищут более выгодные предложения. Заместитель гендиректора по организационному развитию и управлению персоналом сети клиник Марина Попова отметила, что специалисты нередко работают в двух-трех местах одновременно. При этом в медицине высок риск эмоционального выгорания. Основная нагрузка приходится на терапевтов, неврологов, хирургов и врачей УЗИ.

По информации Минздрава, в прошлом году российским клиникам требовалось около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч специалистов среднего звена.

Проблему нехватки медиков в республике ранее признал раис Татарстана Рустам Минниханов. Для ее решения запущена стимулирующая программа: врачи редких специальностей, приезжающие из других регионов или стран, получают миллион рублей.