Собака умерла от бешенства в Московском районе Казани

В начале июля в Московском районе Казани от бешенства погибла домашняя собака. Животное скончалось за три дня. На улице Шамиля Усманова введен карантин в радиусе 500 метров.

Ветеринары обходят квартиры, вакцинируя непривитых питомцев прямо на месте. С жителями проводят профилактические беседы. Многие соглашаются на прививки без лишних уговоров. «Лучше не рисковать — это обойдется дороже. Может заболеть собака и люди», — пояснила одна из жительниц.

Хозяйка погибшей собаки рассказала, что взяла ее из приюта два месяца назад. Во время прогулки животное съело что-то на улице и почувствовало себя плохо. Семья решила, что собака отравилась: ни светобоязни, ни водобоязни не было, питомец просто слабел. Тело сейчас исследуют в лаборатории. Владелица и ее семья проходят курс лечения. Соседям, контактировавшим с собакой, рекомендовано обратиться в поликлинику.

Ветеринары предупреждают: бешенство на начальном этапе почти не проявляется — животное прячется, грызет посторонние предметы, меняется аппетит, и лишь потом может броситься на владельца. Своевременная вакцинация остается единственной надежной защитой.