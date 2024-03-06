Застройщик Равиль Зиганшин задавил насмерть пенсионера под Казанью

Застройщик всея Татарстана Равиль Зиганшин насмерть сбил инвалида. Утром 6 марта он совершил смертельное ДТП. Источники PROKAZAN утверждают, что глава ПСО «Казань» вряд ли будет привлечен к ответственности. Мы выяснили важные обстоятельства произошедшего и узнали, что теперь будет Зиганшину.

«Женщина сама виновата»

Каждое утро 64-летняя Галина Зуйкова выходила на трассу возле деревни и ловила попутку до работы в Аракчино. С самого детства погибшая была глухонемой.

Машины у женщины не было. Она каждый день выходила на дорогу и пыталась уехать. Галина тормозила машины и передавала водителю листочек с просьбой бесплатно подвезти.

Утро 6 марта не стало исключением. В 6 часов она отправилась «ловить» авто, но для этого ей нужно было перейти дорогу.

По данным источника ProKazan, женщина переходила дорогу в неположенном месте, в 20 метрах от пешеходного перехода.

Автор фото: Злой Казанец

Сотрудникам ДПС Зиганшин рассказал, что пенсионерка вышла неожиданно из-за высокого сугроба, скрывавшего ее силуэт. Строитель утверждает, что за рулем своего Range Rover он ехал с разрешенной скоростью в 90 км/ч и просто не заметил неожиданно возникшую женщину.

Фотографии с места происшествия достаточно оперативно появились в соцсетях. С версией Зиганшина оказались не согласны пользователи. Они предположили, что автомобиль двигался быстрее 90 км/ч, а в 20 метрах от перехода ее отбросило именно транспортное средство.

Сейчас МВД проводит проверку.

«Сразу скрутил номера»

По данным нашего источника, после ДТП Зиганшин сразу стал скручивать номера со своего автомобиля. Эта ситуация также вызвала споры в соцсетях — если не виноват, то зачем снимать номера. Вероятно на автомобиле также установлен видеорегистратор, который мог зафиксировать как скорость, так и само ДТП.

Сотрудники ГИБДД проверили Зиганшина на употребление алкоголя: он был не против, тест показал отрицательный результат.

Автор фото: MASH

Удар от столкновения пришелся в правый край бампера, была разбита правая фара, задето стекло. Вероятно машина действительно пыталась уйти от столкновения.

Процессуальное решение в отношении Зиганшина будет принято в течение 30 суток. Предварительной вины в его действиях не усматривается. Сейчас местоположение мужчины неизвестно, отметили в МВД.

«ЧП на дороге раз в 10 лет»

Это не первое ЧП на дороге, которое произошло с Зиганшиным. 10 лет назад он был участником автоконфликта. Тогда мужчина просто устроил драку на проезжей части. Сейчас на сайте суда файл с делом удален.

Сама машина зарегистрирована на одно из юрлиц Зиганшина — ООО «Дорстрой», компания находится в стадии банкротства с февраля 2024 года. Влиятельного строителя не назовёшь примерным водителем. На машине, на которой и был совершён наезд, значится 100 штрафов с середины февраля 2024 года.

С начала года на ней зарегистрировано якобы 406 штрафов из-за нарушений правил дорожного движения на сумму 387,7 тысяч рублей. Всего за время пользования на машину было выписано почти 2,3 тысячи штрафов почти на 1 млн рублей. Судя по кадрам, которые делали камеры видеофиксации, за рулём авто сидел мужчина, который очень похож на Зиганшина.

Строитель, который может строить без разрешений

Стоит напомнить, кто такой Равиль Зиганшин и насколько он влиятелен в Татарстане. Летом 2023 года несмотря на отсутствие разрешения на строительство, а также на предписания на прокуратуры и стройнадзора, он начал возводить отели. Он хотел построить к 2013 году под мостом VIP-апартаменты. Правда, разрешение на работы не получил. Понравилось ли VIP-персонам жить под мостом — вопрос открытый, но стройка застопорилась и объект так и не был возведен и стоял мертвым грузом до 2023 года.

За это время сменился разве что собственник земельного участка, им стал зять Зиганшина — Тимур Зайнутдинов. Сейчас разрешение на часть земли удалось получить. Теперь власти Казани требуют с Зиганшина миллионный долг за участок, если бы не штрафы — его уже можно было бы погасить.

Комитет земельных и имущественных отношений Казани потребовал от Равиля Зиганшина 1,2 млн рублей. Также Зиганшин попал в грандиозный скандал при строительстве космодрома «Восточный». Заказчик обвинял татарстанского строителя в неисполнении контракта.

Интересно, будет ли поставлено на особый контроль новым прокурором РТ смертельное ДТП с влиятельным строителем или Зиганшин избежит наказания.