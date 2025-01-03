Праздничные излишества позади: как вернуть организм в норму после новогоднего застолья
Алмакаева Алина
Новогодние праздники — это время, когда мы позволяем себе немного больше: больше отдыха, больше радости и, конечно, больше еды. Столы ломятся от майонезных салатов, горячих закусок и сладких десертов, которые радуют глаз, но нагружают организм. Диетолог Наталья Смольникова предупреждает, что праздничные застолья с их обилием высококалорийных блюд могут негативно сказаться на общем состоянии организма. Однако не стоит паниковать: вернуть лёгкость и энергию возможно. Для этого достаточно следовать простым, но эффективным рекомендациям. Мы расскажем, как мягко восстановить организм и начать год с заботы о здоровье.
Автор фото: Алмакаева Алина
Ограничение жиров и углеводов
После обильных застолий важно снизить нагрузку на пищеварительную систему. Для этого нужно поменять рацион.
«После обильного потребления жирной пищи следует временно ограничить поступление насыщенных жиров и простых углеводов. Это поможет снизить нагрузку на пищеварительную систему и предотвратить накопление избыточных калорий», — говорит диетолог Наталья Смольникова в беседе с корреспондентом PROKAZAN.
Специалист отмечает, что для этого стоит заменить привычные блюда на легкие варианты: овощные супы, каши на воде, отварное мясо или рыбу. Тогда вы почувствуете лёгкось после бурного пирования.
Увеличение потребления клетчатки
Автор фото: Алмакаева Алина
Клетчатка — ваш главный помощник в очищении организма.
«Клетчатка способствует улучшению работы кишечника и ускоряет процесс выведения токсинов из организма», — рекомендует Смольникова.
Автор фото: Алмакаева Алина
Также она советует добавить в рацион больше овощей, особенно зеленых, фруктов, цельнозерновых продуктов и орехов. По её мнению, это не только улучшит работу желудочно-кишечного тракта, но и поможет восстановить общее самочувствие.
Гидратация — ключ к восстановлению
Вода помогает организму быстрее восстановиться после застолья.
Автор фото: Алмакаева Алина
«Обильное питье чистой воды или травяных чаев без сахара поможет ускорить обмен веществ и вывести излишки жидкости из организма», — напоминает эксперт.
Старайтесь выпивать не менее двух литров воды в день, но учитывайте свои индивидуальные потребности. Чай из мяты или ромашки станет отличным вариантом для поддержания гидратации.
Физическая активность для тонуса
Автор фото: Алмакаева Алина
После праздников умеренные физические нагрузки помогут активировать обмен веществ.
«Прогулки на свежем воздухе, йога или легкая гимнастика могут быть отличным выбором для поддержания тонуса и улучшения общего состояния здоровья», — подчёркивает Смольникова.
Не обязательно сразу идти в спортзал — начните с прогулки, растяжки или легкой зарядки, чтобы организм постепенно пришел в норму.
Контроль за порциями
Важно не только что вы едите, но и сколько. Эксперт советует контролировать размеры порций и рекомендует избегать перекусов между основными приемами пищи. Это позволит избежать повторного набора веса и обеспечит постепенное восстановление нормального режима питания.
Автор фото: Алмакаева Алина
«Важно помнить, что переход к здоровому образу жизни должен быть постепенным и осознанным, чтобы избежать стресса для организма», - подчёркивает эксперт.
Также нужно есть осознанно, прислушиваясь к сигналам своего организма. Это поможет не только восстановиться, но и удерживать результат.
Экперт подчёркивает, эти простые, но дейсвенные шаги помогут вам быстро вернуть баланс и почувствовать себя лучше уже через несколько дней. Главное — делать это осознанно и постепенно.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец