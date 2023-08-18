На участников драки с полицейскими в Нижнекамске могут возбудить уголовное дело

В ночь на 14 августа в Нижнекамске произошла потасовка с участием сотрудников полиции. В СМИ распространялась противоречивая информация об инциденте. Корреспондент PROKAZAN восстановила хронологию событий и попыталась разобраться в случившемся. Полицейские утверждают, что виноваты жители, которые якобы оказывали сопротивление, а местные жители обвиняют полицейских в избиении на ровном месте.

«В нас плевали и пинали ногами»

Как рассказывает Анна Никонова — одна из участниц событий, компания молодых людей сидели на улице и отдыхали. Парни и девушки не скрывают, что употребляли алкоголь, но не считают, что из-за этого их надо было так агрессивно задерживать.

«Мы сидели на лавочке и к нам подъехали сотрудники полиции, они начали спрашивать про какую-то драку. Мы сказали, что ничего не видели. Потом они сказали, что в общественном месте запрещено распитие алкоголя. При этом мы с Рамилем не пили в этот момент. Другие девочки, возможно, распивали. Они стояли за нашей спиной», — сообщает Анна.

Девушка отмечает, что сотрудники полиции не представились, а потом и вовсе начали всех «крутить». После того как Анну задержали, в дело вмешался Рамиль – ещё один участник инцидента. В этот момент сотрудники полиции, со слов пострадавших, начали распылять перцовый баллончик.

«Нас скрутили, началась вся заварушка, стали распылять баллончик. Нас начали крутить при это у нас слезились глаза. Я кричала, что на доме камера. Мне удалось отойти и я открыла пиво, чтобы промыть глаза. Нам никто не предлагал пройти в машину», — утверждает девушка.

Отметим, Анна считает, что сопротивление они не оказывали, а сотрудники полиции их просто начали избивать и выбивать телефон. На видеозаписях видно, что сотовый у девушки действительно выбили.

После всей этой ситуации пятерых людей повезли на освидетельствование в наркологию. По словам Анны, их там продолжали избивать. Также девушка говорит, что их оскорбляли и плевали в них.

Там же произошла странная ситуация. Рамиль сдал анализы на содержание запрещённых веществ. В первый раз у молодого человека якобы нашли наркотические вещества. Но вот вторая экспертизала показала, что Рамиль чист.

Стоит отметить, что запрещённые вещества могут не выводится из организма минимум 14 суток.

Компания молодых людей, после встречи с полицией, получила многочисленные травмы. С тел ребят были сняты побои.

У Анны обнаружили синяки на плечах и ногах. Ещё врачи зафиксировали ушиб мягких тканей головы.

Автор фото: Анна Никонова

Травмы получил и Рамиль. Вот только ему не дали заключение врача. К тому же, когда молодой человек отпросился в уборную, полицейские не стали снимать с молодого человека наручники.

Также ситуацию скомпрометировал и родной брат Рамиля. Отметим, что мужчина в инциденте не участвовал.

По словам Ришата Гумерова, компания сопротивления не оказывала. Молодого человека больше всего возмутила ситуация, которая происходила в диспансере, когда компания сдавала анализы на содержание запрещённых веществ в организме.

По мнению Гумерова, молодого человека незаконно удерживали.

«Рамиль чистый по экспертизе, либо акт освидетельствование липа. Забрали его по статье 6.9 употребление наркотиков. Там, запросив повторную экспертизу, у него ничего не показало. Спрашивается, на законных ли основаниях его удерживали его там?», — пишет Ришат.

Он уверяет, что оснований для задержания не было.

Во всей этой истории есть ещё один фигурант – Максим. По его словам, он просто шёл в магазин и услышал крики девушки. Как доблестный рыцарь он не смог стоять в стороне и решил помочь.

«Смотрю, полиция, девушка кричит. Пошёл узнать в чём дело», — говорит Максим.

В тот момент пока Максим пытался выяснить, что происходит, подъехало подкрепление и они начали скручивать молодого человека. При этом, как он утверждает, без объяснения причин. В добавок к этому, в глаза ему распылили перцовый баллончик.

«Сотрудник полиции подошёл ко мне и просил, зачем я снимал. И пнул меня с ноги в грудь. На другом парне от избиения и живого места не было», — говорит Максим.

«При задержании они оказывали сопротивление»

МВД по Татарстану считает ситуацию диаметрально противоположной. Полицейские отмечают, что приехали на место происшествия после того как получили жалобу о нарушении общественного порядка.

«На неоднократные требования стражей порядка прекратить противоправные действия компания не реагировала. При этом, одна из девушек нанесла патрульному несколько ударов», — сообщили в МВД по Татарстану.

В отношении компании возбудили административное дело за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел» и за «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Суд уже признал их виновными.

Административное наказание понесёт и мимо проходящий мужчина — Максим. По мнению следствия, прохожий пытался помешать действиям полиции. В чем конкретно выражались эти действия — не ясно.

«Инспекторы патрульно-постовой службы предупредили гражданина о недопустимости противоправного поведения, после чего в соответствии п. 2 ч. 1 ст. 20 ФЗ № 3-ФЗ «Закона о полиции» применили в отношении него физическую силу, спецсредства и препроводили в патрульный автомобиль», — говорится в ответе МВД.

Также сотрудники подтвердили, что молодые люди были пьяны.

Полицейские также утверждают, что одна из девушек била сотрудника полиции. И теперь стоит вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Будут ли отстранять сотрудников полиции на время проведения расследования, в МВД не сообщают.

Виновных установит СК

Пострадавшие уже сняли побои и написали заявление в СК. А на одну из девушек завели уголовное дело.

По мнению адвоката Шамиля Курамшина, отдыхающая компания может быть наказана, вплоть до 5 лет тюрьмы.

«Безусловно, в действия молодых людей усматривается состав административного правонарушения. Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, распитие алкоголя в общественных местах это противоправные деяния, за совершение которых наступает административная ответственность. А вот за применение насилия в отношении представителя власти, может наступить уголовная ответственность. Молодым людям может грозить до 5 лет лишения свободы», — утверждает адвокат.

По словам адвоката, также молодых людей могут привлечь по уголовной статье за публичное оскорбление представителя власти при исполнении. По этой статье они могут получить штраф на 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года.