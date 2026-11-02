Снег, туман и морозы до -10: какая погода ждёт Чувашию

После необычно тёплого и сухого октября погода в Чувашии резко меняется. В ближайшие дни региону обещают туманы, дожди, мокрый снег и заметное похолодание. Переход получится не самым мягким: если днём ещё возможны прояснения, то ночами температура будет уходить в минус, а дороги станут куда опаснее.

Утром 2 ноября Чебоксары накрыл плотный замерзающий туман. По данным местных синоптиков, видимость местами снижалась примерно до 50 метров. Ожидается, что в ночные часы туман может сохраняться ещё около двух суток и постепенно распространиться с северных районов на всю республику.

Затем в регион придут осадки. Во вторник прогнозируются кратковременные дожди, а уже в ночь на среду к ним начнёт примешиваться мокрый снег. Первые снежинки могут появиться утром 4 ноября, а основной снегопад ожидается в ночь на четверг. В это же время вероятно формирование первого временного снежного покрова.

Ближе к концу рабочей недели ситуация осложнится на дорогах. Ночные температуры опустятся ниже нуля, из-за чего мокрое покрытие начнёт подмерзать. На фоне ветра уличная температура будет ощущаться как минус 5–10 градусов. По прогнозу, за первую неделю ноября в республике может выпасть около 17 миллиметров осадков, что составляет почти 40 процентов месячной нормы.

В начале второй декады ноября возможны прояснения, но вместе с ними усилятся ночные морозы. По предварительным оценкам, температура в тёмное время суток местами может понижаться до минус 5–10 градусов. Это значит, что короткая пауза между осенней сыростью и почти зимней погодой для жителей Чувашии уже заканчивается.