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Монеты из копилок в Чувашии принимают без комиссии до 7 ноября

Роман Медников Автор статьи
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В Чувашии до 7 ноября проходит акция «Монетная неделя»: жители республики могут сдать накопившуюся дома мелочь без комиссии. Монеты принимают в банках и некоторых крупных магазинах, а взамен можно получить бумажные деньги или зачислить сумму на банковский счёт. Для тех, у кого копилка стояла «на чёрный день» годами, это как раз тот случай, когда можно быстро навести порядок дома и заодно вернуть деньги в оборот.

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