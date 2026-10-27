Монеты из копилок в Чувашии принимают без комиссии до 7 ноября

В Чувашии до 7 ноября проходит акция «Монетная неделя»: жители республики могут сдать накопившуюся дома мелочь без комиссии. Монеты принимают в банках и некоторых крупных магазинах, а взамен можно получить бумажные деньги или зачислить сумму на банковский счёт. Для тех, у кого копилка стояла «на чёрный день» годами, это как раз тот случай, когда можно быстро навести порядок дома и заодно вернуть деньги в оборот.