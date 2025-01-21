По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно рождается около 130 миллионов детей, и каждая будущая мать сталкивается с множеством вопросов, связанных со своим здоровьем и здоровьем ребёнка. В России, по данным Росстата, около 40% беременных женщин испытывают хронический стресс в ожидании малыша, что в два раза повышает риск осложнений.

На беременную женщину с первых недель ложится груз ответственности — она хочет сделать всё правильно, чтобы ребёнок родился здоровым. Но информационное поле вокруг неё перегружено: сотни статей, советы из соцсетей, рассказы подруг и родственников. Они часто противоречат друг другу, запутывают и заставляют сомневаться даже в элементарных вещах. К этому добавляются бюрократические сложности: необходимость сдавать десятки анализов, записываться к узким специалистам и посещать обследования, которые не всегда доступны без долгих очередей.



Именно в таких условиях особенно важно получить профессиональный, чёткий и понятный ответ на главный вопрос: что делать, чтобы выносить здорового ребёнка? Об этом мы поговорили с Нагумановой Эльвирой Ильдусовной, акушером-гинекологом МЦ «Волга» в Казани. Каждый день она помогает будущим мамам преодолеть эти сложности и сохранить здоровье.

— С чего начать женщине, только что узнавшей о своей беременности? Какие первые шаги помогут обеспечить комфортное и безопасное течение этого периода?



— Прежде всего, женщина должна обратиться к врачу как можно раньше. Этот визит поможет оценить её общее состояние здоровья и получить рекомендации для комфортного и безопасного течения беременности. Первое, что потребуется сделать, — это сдать общий анализ крови, анализ мочи и мазки на степень чистоты. Эти обследования помогают выявить возможные воспалительные процессы или инфекции, которые могут повлиять на беременность.

Очень важно оценить функцию щитовидной железы. Во время беременности этот орган работает за двоих — обеспечивает гормонами и женщину, и развивающийся плод. Регулярная проверка его состояния необходима для обеспечения нормального течения беременности. Поэтому сдача анализа на ТТГ, Т3 и Т4 и консультация эндокринолога на этом этапе крайне необходимы.



Фолиевая кислота (400 мкг в сутки) и калия йодид — незаменимые витамины для будущих мам. Фолиевая кислота предотвращает дефекты нервной трубки у плода, а йод необходим для здоровья щитовидной железы, особенно в регионах с йодным дефицитом, таких как Татарстан.

Женщине на ранних сроках беременности необходимо пройти ультразвуковое исследование для определения копчико-теменного размера плода (КТР). Этот параметр помогает точно установить срок беременности и подготовиться к первому скринингу, который проводится на 11-14 неделе. В этот же день выполняется биохимический скрининг, который позволяет выявить риски преждевременных родов и аномалий развития плода.

Первый скрининг важен для оценки биохимических маркеров, которые могут свидетельствовать о возможных патологиях. Также на этом этапе проводится анализ уровня гемоглобина. Анемия или дефицит железа могут существенно осложнить течение беременности. В случае выявления отклонений врач назначит лечение или витамины для нормализации состояния.

— Как вы относитесь к спорным вопросам, таким как частые УЗИ, назначение прогестерона или плановое кесарево сечение без медицинских показаний? Где здесь проходит граница между необходимостью и подстраховкой?



— Эти вопросы действительно вызывают много споров, и я полностью понимаю тревоги будущих мам. Частые ультразвуковые исследования, если они проводятся по необходимости и с соблюдением всех норм, не представляют опасности для ребёнка. УЗИ помогает вовремя выявить патологии плода, оценить кровоток, определить риски задержки развития или преждевременных родов. Например, цервикометрия, которая проводится с 16 до 24 недель, позволяет предотвратить ранние роды. Однако назначение УЗИ «на всякий случай», особенно без конкретных показаний, не имеет медицинской оправданности. Согласно клиническим рекомендациям, ультразвуковые исследования проводятся исключительно в соответствии с показаниями, отражающими диагностику состояния женщины и плода, а не из-за лишних опасений. Лишние исследования могут только создать дополнительное волнение у будущей мамы, при этом не всегда давая полезную информацию.

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Теперь о прогестероне. Его применение оправдано и крайне важно только при наличии диагноза, установленного в соответствии с клиническими рекомендациями. Что касается планового кесарева сечения, стоит понимать, что кесарево — это полноценная хирургическая операция с рисками для матери и ребёнка. Операция проводится только по показаниям и определяется исключительно в роддоме.

Главное, что я хочу подчеркнуть: каждый случай индивидуален. Нет универсального подхода или рецепта, который подходит всем. Граница между необходимостью и подстраховкой проходит там, где есть доказательная медицина и чёткие клинические рекомендации. Женщина должна понимать, зачем ей назначают то или иное обследование или лечение, а врач — объяснять свои решения и выстраивать доверительные отношения. Только так можно минимизировать риски и убрать лишнюю тревожность.

— Какие признаки или симптомы часто недооценивают будущие мамы, хотя они могут сигнализировать об осложнениях? Какие особенности в этой области актуальны для женщин в России?



— К сожалению, многие будущие мамы недооценяют серьезность таких симптомов, как одышка, сильная усталость или головокружение. Эти состояния часто списывают на “нормальное” самочувствие беременной, хотя они могут указывать на анемию. В России эта проблема особенно актуальна, так как у значительного числа женщин уже до беременности наблюдается латентный дефицит железа. Даже если гемоглобин в пределах нормы, низкий уровень ферритина — сигнал, что организму не хватает запасов железа. Если это не корректировать, в дальнейшем возрастает риск осложнений, таких как задержка развития плода.



Есть тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание во второй половине беременности, и одним из таких симптомов являются отеки и уменьшение шевелений плода. На поздних сроках беременности многие женщины могут не придавать значения тому, что к вечеру ноги становятся более тяжёлыми или остаются следы от обуви. Однако такие проявления могут быть тревожным сигналом, указывающим на риск преэклампсии — состояния, при котором повышается артериальное давление и могут возникать другие осложнения, опасные как для матери, так и для ребёнка.

Важно внимательно следить за показателями давления: любое его повышение выше 140/90 мм рт. ст. является основанием для немедленного обращения к врачу.

Уменьшение или отсутствие шевелений плода — тревожный сигнал. Это может указывать на проблемы с кровообращением плаценты или другие осложнения, которые требуют немедленного внимания врача для оценки состояния малыша.

Всегда обращайте внимание на любые необычные изменения в самочувствии, даже если они кажутся мелкими. Беременность — это период, когда ваш организм работает с двойной нагрузкой, и лучше перестраховаться, чем пропустить что-то важное.

— Насколько важны витамины и добавки в период беременности? Нужно ли принимать их всем подряд, или можно обойтись сбалансированным питанием? Как избежать ошибок в этом вопросе?



— Я уже упомянула необходимость приема йода и фолиевой кислоты. Также отмечу, что Витамин D обязателен для всех беременных. Его дефицит встречается очень часто, и он влияет на развитие костной системы ребёнка. Если есть подозрения на недостаток, врач может рекомендовать анализы, чтобы скорректировать дозу.



Но вот поливитамины — это не всегда необходимость. Их назначают только при наличии показаний. Например, если у женщины низкий уровень ферритина или выявлена анемия, можно говорить о необходимости комплексных препаратов с железом. Но если беременность протекает нормально, назначение поливитаминов без веских оснований не требуется. Это не просто БАДы — это лекарственные препараты, которые должны назначаться только врачом.



Ошибки в приеме витаминов часто связаны с самолечением. Многие женщины начинают пить витамины “на всякий случай”, руководствуясь советами подруг или рекламы. Это неправильно. Избыток витаминов, например, витамина А или железа, может быть вредным для организма.

Своевременный прием фолиевой кислоты и йода — важный шаг для здоровья вашего ребёнка. Запишитесь к врачу в МЦ «Волга», чтобы узнать, какие витамины необходимы именно вам.

Не занимайтесь самолечением. Если вы сомневаетесь, какие добавки вам нужны, всегда консультируйтесь с врачом. И, конечно, старайтесь соблюдать сбалансированное питание. Никакие витамины не заменят здорового рациона, богатого овощами, фруктами, рыбой и белковыми продуктами.

— Какие привычные занятия или физическая активность действительно безопасны для беременных? Почему многие врачи до сих пор запрещают даже легкую йогу или плавание?

— Физическая активность во время беременности — это не только безопасно, но и крайне важно для здоровья мамы и малыша. Прогулки на свежем воздухе — самый простой и доступный способ оставаться в тонусе. Ежедневные прогулки, хотя бы 30 минут в умеренном темпе, помогают улучшить кровообращение, снять напряжение и подготовить организм к родам.

Если нет противопоказаний, беременным рекомендуется заниматься плаванием. Вода снимает нагрузку с позвоночника и суставов, помогает расслабить мышцы и улучшить общее самочувствие. Однако, если у женщины есть инфекции мочевыводящих путей или половых органов, врач может временно ограничить посещение бассейна.

Йога также безопасна, если нет угрозы прерывания беременности или других осложнений. Специальные курсы для беременных включают мягкие упражнения, которые помогают укрепить мышцы спины, таза и подготовиться к родам. Главное — избегать интенсивных нагрузок, скручиваний или упражнений, создающих сильное давление на живот.

Пройдите первичный осмотр в МЦ «Волга», чтобы убедиться, что беременность протекает правильно.

— Почему некоторые врачи до сих пор запрещают такие занятия?

— Чаще всего это связано с излишней перестраховкой или недостатком знаний о современных методиках. Однако, если беременность протекает нормально, женщина может вести активный образ жизни: гулять, плавать, заниматься йогой. Важно лишь избегать тяжёлых физических нагрузок, подъёма тяжестей и напряжённого графика работы, например ночных смен.

— Беременные в России часто сталкиваются с бюрократией при ведении беременности по ОМС. Как у вас в клинике решается вопрос с направлением на анализы и доступом к обследованиям?

— Да, я прекрасно понимаю, с какими сложностями сталкиваются будущие мамы, особенно когда дело касается оформления направлений, ожидания в очередях и необходимости собирать десятки справок. Это не только отнимает время, но и добавляет лишний стресс, который совершенно не нужен беременной женщине.

В нашей клинике мы стараемся сделать процесс максимально удобным для пациенток. В первую очередь, мы предлагаем комплексное сопровождение беременности, где все анализы, обследования и консультации специалистов можно пройти в одном месте. Например, так же, как в перинатальном центре, есть возможность сдать биохимический скрининг, сделать УЗИ и сразу получить консультацию специалиста. Это значительно сокращает время ожидания и устраняет необходимость бегать по разным учреждениям.

Мы также заранее информируем наших пациенток о всех этапах ведения беременности: какие анализы и обследования им понадобятся, когда их нужно пройти и какие документы для этого нужны. Например, перед скринингом на 11–14 неделе женщина уже точно знает, что ей потребуется, и мы заранее записываем её на удобное время.

Если говорить о направлениях, мы берем эту заботу на себя. Все документы оформляются внутри клиники, и пациентке не нужно беспокоиться о согласовании с другими учреждениями. Более того, мы стараемся минимизировать бюрократическую нагрузку, чтобы у женщины оставалось больше времени на отдых и подготовку к материнству.

Наш подход — это создание комфортной среды для будущих мам, где они могут сосредоточиться на своём здоровье и здоровье малыша, не отвлекаясь на лишние формальности.

— Как подготовиться к родам, чтобы чувствовать себя уверенно и избежать страха? Есть ли у вас методы или курсы, которые помогают женщинам справляться с тревогой?

— Подготовка к родам — это не только про физическое здоровье, но и про психологический комфорт женщины. Страхи перед родами — абсолютно нормальное явление, особенно если это первая беременность. Но важно помнить, что чем больше женщина знает о процессе родов, тем спокойнее и увереннее она себя чувствует.

В нашей клинике мы уделяем большое внимание психологической поддержке будущих мам. Врач может провести консультацию, в рамках которой расскажет о процессе родов, поможет справиться с тревогой и ответит на все вопросы, возникающие у пациентки. Такие беседы помогают будущей маме почувствовать себя увереннее и подготовиться к этому важному событию.

Кроме того, врач может предложить простые техники дыхательной гимнастики или способы расслабления, которые будут полезны в период родов. Если пациентка испытывает сильный стресс или беспокойство, она всегда может обратиться за индивидуальной поддержкой, чтобы снизить уровень тревоги и настроиться на благополучное завершение беременности.

Мой главный совет — не стесняйтесь задавать вопросы. Чем больше вы понимаете, как всё устроено, тем меньше страха. Подготовка к родам — это ваш инструмент для контроля над ситуацией и уверенности, что вы и ваш малыш будете в безопасности.

Беременность — это уникальное время, полное радости и волнений. Однако для будущей мамы важно не потеряться в потоке информации и забот, а найти надёжную поддержку, которая поможет сделать этот путь спокойным и уверенным. Правильное сопровождение беременности, своевременные обследования и профессиональная помощь — ключи к здоровью матери и ребёнка.

МЦ «Волга» в Казани предлагает комплексное сопровождение, где каждая пациентка может рассчитывать на индивидуальный подход и профессионализм. Здесь заботятся о том, чтобы каждая женщина могла чувствовать себя уверенно, получая чёткие рекомендации и исключая ненужные переживания. Это место, где забота о маме и малыше становится приоритетом, а беременность превращается в осознанное и радостное путешествие.