Офисные будни, шум клавиатур и нескончаемые дела. Но даже в такой рутине можно найти момент для себя — на обеденном перерыве.

Если вы хотите сменить обстановку и по-настоящему вкусно провести время, загляните в ресторан «Каспийка» на набережной Кабана. Просторный зал с видом на озеро, свежие блюда из рыбы и морепродуктов — идеальное сочетание, чтобы перезагрузиться посреди рабочего дня.

«Обед — это не просто еда, это возможность на несколько минут забыть о заботах. Мы хотим, чтобы наши гости чувствовали себя у моря, даже если они пришли с деловой встречи», — рассказывает команда TanukiFamily.

Кстати, с 3 февраля 2025 года стартует акция: с 12:00 до 16:00 в будние дни скидка 20% на всё меню (кроме алкоголя). Почему бы не устроить себе небольшой отпуск прямо посреди дня?

Что заказать на обед?

Ньокки с осьминогом: уют в каждой вилке

Воздушные ньокки с мягким, идеально приготовленным осьминогом — одно из самых необычных блюд «Каспийки». Осьминог долго томится, чтобы сохранить нежную текстуру, а ньокки подаются в насыщенном соусе, который объединяет все вкусы.

«Мы долго работали над этим блюдом, чтобы достичь идеального баланса текстур и ароматов», — рассказывает команда TanukiFamily.

Это блюдо подойдёт тем, кто ищет что-то новое и хочет попробовать современную интерпретацию традиционной кухни.

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Форель с апельсином: вкус, который удивляет

Нежная форель с мягкой текстурой и лёгкими цитрусовыми нотами — блюдо, которое сразу привлекает внимание. Апельсиновый соус добавляет свежести и едва заметную сладость, подчеркивая естественный вкус рыбы.

«Мы готовим это блюдо из свежей форели, чтобы сохранить её натуральный вкус, а апельсиновый соус делает его ярким и запоминающимся», — говорит команда TanukiFamily.

Это блюдо подойдёт тем, кто ищет что-то изысканное, но без лишних сложностей, и хочет попробовать рыбу с необычным акцентом.

День рождения с «Каспийкой»: радость со вкусом

Мы любим радовать гостей, особенно в их праздник! Для именинников у нас особые сюрпризы: 20% скидка на доставку — праздник найдёт вас где угодно и 15% скидка в ресторане — отмечайте в уютной атмосфере с изысканными блюдами.

Томатный суп с крабом: тепло и вкус в каждой ложке

Тёплый томатный суп с нежным крабовым мясом — идеальное сочетание для тех, кто ценит простоту и изысканность. Суп насыщенный, с лёгкой кислинкой свежих томатов, а кусочки краба добавляют мягкость и глубину вкуса.

«Для нас важно, чтобы суп оставался лёгким, но в то же время насыщенным, — рассказывает команда TanukiFamily. — Мы используем только свежие ингредиенты, чтобы сохранить естественность вкуса».

Это блюдо станет отличным началом обеда, которое согреет и задаст настроение.

Загляните в «Каспийку» и сделайте свой обед особенным

В шуме рабочих будней важно найти время для себя. Ресторан «Каспийка» — это не просто место для обеда, это место, где можно расслабиться, насладиться видом на озеро и попробовать блюда, которые превращают обычный перерыв в гастрономическое удовольствие.