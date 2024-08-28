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· 16+ · Диана Алмакаева

Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не поздно купить.

Редакция ProKazan совместно с «Ситилинк» подгот...

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Современные школьники — это поколение, для которого технологии стали неотъемлемой частью жизни. Для успешной учебы и досуга подросткам необходимо иметь подходящие гаджеты. Редакция ProKazan подготовила список из 7 устройств, которые помогут школьнику не только в учебе, но и в повседневной жизни.

1. Смарт-часы

Смарт-часы — это не просто модный аксессуар, но и полезный гаджет для школьника. Они могут помочь подростку управлять временем, следить за расписанием уроков, устанавливать напоминания о важных событиях и даже контролировать физическую активность. Кроме того, многие модели оснащены функциями мониторинга здоровья, такими как измерение пульса и отслеживание сна, что важно для поддержания здорового образа жизни.

2. Кнопочный телефон

Кнопочный телефон — это простой, но надежный вариант для тех родителей, кто не хочет, чтобы ребенок отвлекался на игры или социальные сети. Кнопочные телефоны обеспечивают базовую связь с родителями и учителями, имеют длительное время работы от батареи и устойчивы к повреждениям. Это идеальный выбор для младших подростков или тех, кто склонен терять или разбивать устройства.

3. Смартфон

Для старших школьников смартфон становится необходимым инструментом. Современные смартфоны могут использоваться для учебы, общения и развлечений. С их помощью подростки могут делать заметки, фотографировать учебные материалы, использовать образовательные приложения и даже участвовать в дистанционном обучении. Важно выбирать модели с хорошей камерой, большим экраном и длительным временем автономной работы.

4. Наушники с шумоподавлением

Наушники с шумоподавлением станут отличным помощником в условиях шумной школы или дома. С их помощью подросток сможет сосредоточиться на учебе, слушая музыку или аудиокниги, не отвлекаясь на посторонние звуки. Эти наушники также могут быть полезны в общественном транспорте или во время прогулок, создавая комфортную зону для учебы или отдыха.

5. Умная колонка

Умная колонка — это не только развлекательный гаджет, но и помощник в учебе. С помощью голосовых команд можно быстро найти нужную информацию в интернете, установить напоминания, поставить музыку для фона во время выполнения домашнего задания или даже переводить слова и фразы. Умные колонки поддерживают множество образовательных приложений и могут стать настоящим помощником в учебном процессе.

6. Умная лампа

Умная лампа — это устройство, которое поможет создать комфортную обстановку для учебы. С помощью умной лампы можно регулировать яркость и цвет света, создавая оптимальные условия для учебы или отдыха. Некоторые модели позволяют устанавливать расписание включения и выключения света, что поможет подростку придерживаться режима дня.

7. Ноутбук или планшет со стилусом

Ноутбук или планшет со стилусом — это незаменимые инструменты для учебы. Они позволяют быстро и в любых условиях создавать презентации, выполнять проекты и исследовательские работы. Планшет со стилусом особенно полезен для тех, кто любит рисовать или нуждается в возможности делать рукописные заметки. Современные устройства обладают высокой производительностью и могут заменить традиционные учебные материалы.

Выбор гаджетов для школьника-подростка зависит от его возраста, интересов и потребностей. Главное — найти баланс между учебой и развлечениями, чтобы гаджеты приносили пользу, а не отвлекали от учебного процесса. Займитесь детьми, а об их устройствах позаботится «Ситилинк».

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