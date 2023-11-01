Как избежать скрипов или других неприятностей с ламинатом?

Главная задача всех видов напольных покрытий — создавать комфортные условия для обитателей дома. Согласно данным ВЦИОМ, 49% россиян, в том числе казанцы, отдают предпочтение ламинату. При этом не стоит забывать, что даже самые качественные материалы со временем изнашиваются. В случае с ламинатом, распространенный дефект, который появляется со временем - это скрип.

Редакция ProKazan обратилась к основателю компании "АртПол" Ренату Сафину. Он подробно объяснил, в чем особенность ламината и почему он так популярен. А главное, эксперт дал рекомендации, как подобрать подходящее ламинатное покрытие, чтобы оно прослужило долго.

Ренат Сафин, основатель компании "АртПол" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Важен каждый слой: сколько видов у ламината и в чем секрет его популярности?

Ламинат - это вид напольного покрытия из древесного волокна высокой плотности. Стандартная ламинатная плита состоит из 4 слоев: стабилизирующий слой из меламина, непосредственно основа - древесная плита, декоративный слой с имитацией какого-либо рисунка и защитная пленка.

Этот вид напольного покрытия можно по праву назвать универсальным, ведь он совсем не капризный. В настоящее время его выбирают и для спален, и для гостиных, даже для прихожих и кухонь. Некоторые украшают ламинатными плитками стены. К слову, наш эксперт отметил, что напольное покрытие во всех офисах компании "АртПол" тоже из ламината.

Ламинату трудно найти равных в возможностях для имитации природных рисунков - дерево, плитка, мрамор, паркет и так далее. Еще одно его преимущество: низкая степень содержания вредных веществ. К примеру ПВХ, фенола, бензола, которых довольно много в линолеуме, ПВХ-плитке, некачественном виниле и других покрытиях. К тому же ламинат удобен в эксплуатации, если соблюсти главное условие - правильно его уложить.

Чаще эксперты классифицируют ламинат в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол. В этом плане ламинатное покрытие подразделяют по классам износостойкости. Сегодня выделяют три актуальных и популярных класса:

Слои ламината

31 класс - офис; такой пол прослужит минимум 5 лет

32 класс - приемная, магазин; срок службы составляет от 10 лет;

33 класс - школа, кафе, спортзал; пол такой стойкости может выдержать до 15 лет эксплуатации

Для того, чтобы напольное покрытие прослужило как можно дольше, ламинат такой прочности сегодня очень многие выбирают для дома. Также данный вид хорошо зарекомендовал себя в офисах и кафе, где правильно подобранные ламинатные плиты служат, как минимум, от 6 лет.

Не тратьте больше в погоне за экономией: на что следует обращать внимание при выборе ламината?

Специалистов следует привлекать уже на этапе подбора напольного покрытия. Как правило, излишняя экономия может негативно отразиться на качестве и конечном результате. Да, сегодня на рынке есть бюджетные варианты ламинатных плит в ценовом диапазоне от 300 до 800 рублей за квадратный метр. Однако износостойкость таких материалов ниже, соответственно, прослужит такой пол не так долго, как хотелось бы.

"Нередко, сэкономив на материале, хозяева жилья возвращаются уже через пару лет, чтобы поменять напольное покрытие из ламината. Менять пол заново весьма затратно, особенно в эксплуатируемом жилье. Качественный, соответственно, более дорогой вариант мог бы обеспечить таким клиентам беззаботную жизнь со стойким полом на более длительный срок", - поделился основатель компании "АртПол" Ренат Сафин.

О качестве ламината многое скажет и основа плиты. Так, в бюджетных вариантах это MDF-основа, изготовленная лишь из прессованного дерева и бумаги. Высококлассные производители создают плиты с HDF-основой с высокой плотностью (не менее 850 кг/куб.м.), где при спрессовке для лучшей связки используют специальные смолы.

Есть несколько важных факторов, на которые следует обратить внимание при выборе ламината:

Производитель. Покупать ламинатные плиты лучше от проверенных брендов.

Класс износостойкости. Подбирая ламинатное покрытие, учитывайте, в каком помещении он будет использоваться. Так, для помещений с разной проходимостью подбирается разный класс износостойкости: для спальни он ниже, а плиты классом повыше прокладывают в гостиной, коридорах или же в офисе.

Ренат Сафин подчеркнул, что при качественной и долговременной укладке пола для всей квартиры или дома выбирается один ламинат и лучше одного цвета. Его можно укладывать единым контуром, начиная с прихожей и заканчивая кухней. Общую площадь укладки можно уточнить в салонах компании "АртПол".

Толщина. Данный фактор важно учитывать для комфорта при эксплуатации. Толщина ламинатной плиты влияет на звонкость покрытия, соответственно, и на слышимость шагов соседям, а также на выносливость покрытия к массивной мебели.

В данном случае влияние оказывает и черновая отделка пола. Ламинатные плиты толщиной 12 мм менее прихотливы к неровной стяжке. Однако допустимая неровность не должна превышать 2 мм на 2 метра, подчеркнул Ренат Сафин.

Ассортимент напольных покрытий в магазине "АртПол"

Ценовой диапазон цены на качественный ламинат начинается от 1000-1300 рублей. Однако в среднем от 1500 рублей за квадратный метр можно подобрать материал достойного производства. К примеру, за эту стоимость можно купить ламинат "Аква", который, помимо прочего, отличается влагостойкостью. В любом случае, в компании "АртПол" без труда помогут подобрать ламинатное покрытие по карману: в ассортименте представлено более 8000 видов декора ламинатных плит как от достойных российских производителей, так и от проверенных импортных.

Как избежать скрипов или других неприятностей с ламинатом?

Все мы помним скрип деревянного пола из нашего детства: он не давал скрытно пройти к себе в комнату или будил весь дом в самый неподходящий момент. С ламинатом, часто имитирующим деревянный пол, тоже возможны такие инциденты.

Основные причины появления скрипа:

1. В 95% случаев причиной появления скрипа становится неподготовленный пол. Такая ошибка допускается уже во время черновой отделки. Соответственно, перед укладкой ламината следует устранить все неровности.

В "АртПол" работает отдельная категория сотрудников - мастера, которые выравнивают пол перед установкой напольного покрытия. Таким образом, качественный пол для дома предоставляется под ключ. К слову, Ренат Сафин является активным пользователем социальных сетей, поэтому он рассказывает о различных испытаниях и полезных идеях на всех площадках!

2. Еще одной причиной появления скрипов становится неправильный технологический зазор во время установки ламината.

Ренат Сафин объяснил, в чем необходимость пространства между покрытием и стенами:

"Не зря среди коллег мы называем ламинат "плавающим полом": у стен всегда нужно оставлять зазор достаточной ширины, чтобы ламинатные плиты, склонные менять размер из-за влажности, не уперлись в них. Во время укладки многие игнорируют правило технологического зазора от 6 до 10 мм в зависимости от проекта, а это очень важно!" - объяснил эксперт.

3. На состояние ламинатного пола влияет и влажность в комнате. Допустим, зимой ламинат высыхает и пол сжимается, а летом при повышении влажности расширяются и ламинатные плиты. Пэтому слишком сухие помещения следует увлажнять искусственно, ведь, подсохнув, плиты также могут начать скрипеть.

4. Толщина подложки под ламинатные плиты тоже имеет большое значение. Оптимально, если она составит 3 мм. Если подложка толще, то при ходьбе по полу и установке тяжелой мебели планки будут сильно прогибаться. Это создаст дополнительную нагрузку на замковое соединение ламинатных плит. Как следствие, пол начнет скрипеть. В любом случае, толщину подложки лучше индивидуально обсуждать со специалистом.

Устранить скрип сложно, во всяком случае, как выяснилось, широкой практики в данном направлении нет. Многие продолжают жить в таких условиях. Есть и те, кто решается на радикальные меры.

"Можно уложить напольное покрытие заново. Однако замена пола в эксплуатируемом помещении сравнима с катаклизмом, отнимающим время, нервы, деньги и приводящим к ссорам в семье, которые могут стать поводом для развода. Однако разводиться не нужно, достаточно хорошо уложить напольное покрытие с первого раза", - рекомендует Ренат Сафин.

Перед укладкой ламината полы после черновой отделки нужно зачистить, пропылесосить, загрунтовать и дать просохнуть. А делать укладку пола следует в последнюю очередь – после отделки потолка и стен, а также уборки.

Тест-драйв: как ламинат утер нос утер нос кварцвинилу

Мы протестировали два вида популярных напольных покрытий: ламинат и его основного конкурента - кварцвинил.

Для тест-драйва были выбраны товары из одинакового ценового сегмента– 2500 рублей за квадратный метр. Мы взяли обычные ножницы и прошлись острым концом по поверхности плит. В результате, на плитке из кварцвинила осталась стойкая царапина, а на ламинатной плитке она без труда стерлась.

На втором изображении видно, что кварцвинилл легко царапается, в отличие от ламината

В хорошем ламинате износостойкость достигается за счет добавления такого минерала как корунд. Это сверхпрочный материал, второй по плотности камень после алмаза - из него состоит защитная пленка качественного ламината. Такой слой на ламинатных плитах увеличивает срок его эксплуатации. Отдав предпочтение ламинату такого уровня качества, можно получить напольное покрытие с повышенной прочностью и износостойкостью.

Также следует знать, что качественный ламинат более устойчив к влаге и имеет более прочные крепежи, чем кварцвинил. Скажем, в случае потопа напольное покрытие из кварцвинила придется полностью разбирать, ведь вся влага уйдет под него. А при демонтаже в большинстве случаев замки и крепежи плит из кварцивинила ломаются из-за тонкости материала. Соответственно, в таких непредвиденных обстоятельствах все покрытие нужно будет обновить.