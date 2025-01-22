Родительство в 21 веке — это как путешествие по бескрайнему океану информации, где каждый новый вопрос превращается в шторм из противоречий. Наши мамы и бабушки не знали половины из того, что доступно нам сегодня, но, возможно, именно поэтому чувствовали себя спокойнее. Современные же родители живут в постоянной тревоге, стараясь выстроить для своих детей идеальный мир. Особенно это касается здоровья: мы готовы часами изучать состав зубной пасты, искать лучшее время для первого визита к стоматологу и выяснять, почему «бутылочный кариес» стал столь распространенной проблемой.

Чтобы ответить на один из самых важных вопросов — как обеспечить ребенку здоровую улыбку — мы обратились к детскому стоматологу Рахматулиной Ляле Искандеровне. Ее ответы могут вас удивить. Знаете ли вы, например, что ошибки, допущенные в раннем возрасте, могут стоить вашему ребенку не только зубов, но и уверенности в будущем? Что ж, давайте разбираться

— Какие самые распространённые проблемы с зубами возникают у детей, и почему важно обращаться к стоматологу на ранних стадиях?

— Удивительно, но самая распространенная проблема с зубами у детей — это вовсе не что-то редкое или сложное, а вполне обыденный кариес. Только вот его обыденность часто оборачивается настоящей бедой. Всё начинается незаметно: маленькое светло-желтое пятнышко, которое никак не беспокоит ребенка. Боли нет, жалоб тоже — что тут такого? Но если оставить его без внимания, вскоре на месте этого пятна будет происходить разрушение эмали и дентина. Зубы начнут реагировать на сладкое, а затем и на холодное. А что дальше? Глубокий кариес, от которого уже не спрячешься: реакция на температурные раздражители (горячая или холодная пища), химические (кислое, сладкое) и механические (жевание, попадание пищевых остатков в кариозную полость).

И это ещё не всё. Когда процесс заходит слишком далеко, он поражает нерв, и вот уже мы говорим о пульпите. Это боль, которая не даёт ни спать, ни есть, ни спокойно дышать. Но знаете, что самое обидное? Всего этого можно было избежать, если вовремя обратиться к стоматологу.

Профилактика проще, чем лечение. Сделайте первый шаг — запланируйте профилактический осмотр!

Почему это так важно? У детей молочные зубы устроены иначе, чем у взрослых. Тонкая эмаль и ткани зуба не оставляют времени на раздумья: там, где взрослый может ходить с кариесом месяцами, у ребенка всё происходит за несколько недель. Одна пропущенная стадия — и лечение уже сложнее, болезненнее и дольше. Не лучше ли остановить проблему в самом начале?

— Допустим, родители все же решили не подвергать ребенка стрессу, и отложили лечение кариеса на молочных зубах. К каким долгосрочным последствиям может привести такое решение?

— На первый взгляд, решение «не подвергать ребенка стрессу» кажется гуманным. Молочные зубы ведь всё равно выпадут, правда? Но реальность совсем другая. Если запустить даже небольшой кариес, он может перерасти в воспаление нерва — пульпит. Сначала ребенок начнет жаловаться на острую боль от температурных и механических раздражителей, затем уже боли станут постоянными и даже ночными. А вот что происходит, если и это игнорировать?

Пульпит переходит в периодонтит — воспаление тканей вокруг корня зуба. Это уже не просто боль: появляются отеки десны, подвижность зубов, боли при надкусывании и прикосновении к зубу. В таких случаях часто единственным решением становится удаление зуба.

Но вот что важно знать: каждый молочный зуб — это не просто «временный зубик», он держит место для постоянного. Удалите молочный зуб раньше срока, и начнется цепная реакция. Соседние зубы сместятся, нарушится прикус, и это может привести к необходимости долгого и дорогостоящего ортодонтического лечения в будущем.

Каждый молочный зуб важен! Запишитесь на осмотр, чтобы избежать последствий.

Так что, откладывая лечение сейчас, родители не избавляют ребенка от стресса, а лишь откладывают его на потом, делая последствия ещё сложнее. И самое главное — вовремя вылеченный кариес не доставляет ребенку столько боли и дискомфорта, как запущенные случаи.

— В каком возрасте ребёнка лучше всего впервые приводить на приём к стоматологу? Какие советы вы дадите родителям для подготовки к первому визиту?

— Идеальное время для первого визита к стоматологу — с появлением первого зубика. Это примерно в возрасте 6–8 месяцев, хотя педиатры рекомендуют прийти ещё раньше — в первый месяц жизни, чтобы проверить уздечку языка. На этом этапе стоматолог не только оценивает, как появляются зубы, но и объясняет родителям основы ухода за полостью рта.

Почему так рано? Потому что даже у самых маленьких может возникнуть бутылочный кариес, особенно если ребенок на ночном кормлении. Это начальная стадия кариозного процесса, которая не доставляет болевых ощущений, но при отсутствии должного ухода может быстро прогрессировать.

Что касается подготовки, самое главное — это позитивный настрой. Не нужно рассказывать ребенку страшные истории из вашего детства или использовать стоматолога как угрозу: «Не будешь слушаться — пойдёшь лечить зубы». Лучше объяснить, что это обычный и важный визит, где доктор просто посмотрит зубки и расскажет, как за ними правильно ухаживать.

И, конечно, не стоит обманывать ребенка. Если вы пообещали, что это будет осмотр без лечения, сдержите слово. Если лечение все-таки понадобится, заранее объясните, что это нужно для здоровья, а сам процесс не причинит боли.

Подготовьте ребенка к визиту в стоматологию, рассказывая об этом как о чем-то интересном. Например, можно посмотреть мультфильмы про зубных врачей или почитать книги, где лечение зубов показано в игровой форме.

В «Ваэль» проводят адаптивные приемы: в игровой форме знакомят ребенка с кабинетом, инструментами и врачом. Это помогает снять страх и подготовить малыша к будущим визитам.

И ещё один совет: планируйте визит в первой половине дня или после обеденного сна, когда ребенок отдохнувший и в хорошем настроении. Уставший или голодный малыш, скорее всего, будет капризничать, и визит может пройти не так гладко, как хотелось бы.

И, конечно, не забывайте про поощрения! В нашей клинике после приема дети получают маленький сюрприз: монетку, которую они бросают в автомат с игрушками. Это простая, но действенная методика, чтобы визиты к стоматологу вызывали приятные ассоциации.

Важно помнить, что привычки формируются с ранних лет. Если вы начнете приводить ребенка к стоматологу с первого зубика, визиты станут частью его обычной жизни, а не поводом для стресса. Родители могут сыграть огромную роль в том, чтобы стоматолог стал для ребенка не страшным доктором, а другом, который заботится о его здоровье.

— Жвачки и леденцы с ксилитом – подобные новинки покоряют маркетплейсы. Что вы о них думаете?

— Жвачки и леденцы с ксилитом — это действительно интересная и полезная новинка, особенно для детей, у которых формируются привычки ухода за зубами. Ксилит — натуральное вещество, которое содержится в некоторых фруктах и растениях, таких как сахарный тростник. Он обладает рядом уникальных свойств, которые делают его важным союзником в профилактике кариеса.

Во-первых, ксилит снижает уровень кариеса. Он помогает реминерализировать эмаль — насыщать ее полезными веществами, которые делают зубы крепче и устойчивее к разрушению. Во-вторых, ксилит не вызывает процессов брожения в полости рта, в отличие от обычного сахара. Это значит, что он не создает среду, способствующую размножению бактерий, которые и вызывают кариес.

Именно поэтому жвачки или леденцы с ксилитом можно использовать как дополнительный инструмент для поддержания здоровья зубов. Например, если у ребенка нет возможности почистить зубы сразу после еды, такие продукты помогут снизить риск появления кариеса. Конечно, это не замена регулярной чистки зубов, но хорошее дополнение, особенно в дороге или после перекусов.

Родителям я бы посоветовала обращать внимание на состав таких продуктов. Главное, чтобы они действительно содержали ксилит, а не другие подсластители, которые могут быть менее полезны для здоровья зубов. И, конечно, важно объяснить ребенку, что даже такие «полезные сладости» не должны заменять привычные гигиенические процедуры: чистку зубов, полоскание рта и использование зубной нити.

— Какие привычки, сформированные в детстве, помогут сохранить здоровье зубов на всю жизнь? Какие рекомендации вы можете дать родителям?

— Привычки, которые ребенок приобретает в детстве, закладывают основу для здоровья зубов на всю жизнь. Чем раньше начать, тем проще ребенку привыкнуть и тем выше шансы, что он сохранит здоровую улыбку на долгие годы. Вот основные рекомендации, которые я бы дала родителям.

Чистка зубов с первого зубика. Как только появился первый зуб, начинайте ухаживать за ним. Сначала это может быть мягкая силиконовая щетка-напальчник или влажная салфетка для зубов. Ребенок привыкает к тому, что уход за зубами — это часть ежедневного ритуала. Дважды в день — утром и вечером. Регулярность — ключевой момент. Очень важно, чтобы ребенок понимал: утром мы готовимся к новому дню, вечером — защищаем зубы перед сном. Использование индикаторов налета. Я рекомендую использовать специальные таблетки, которые окрашивают налет, — их достаточно просто разжевать. Это помогает и ребенку, и родителям понять, где зубы очищены недостаточно, и скорректировать технику чистки. Прополаскивание после сладостей. Объясните ребенку, что после каждого сладкого перекуса нужно хотя бы прополоскать рот водой. Это простой, но очень эффективный способ снизить риск кариеса. Пользование зубной нитью. Родители могут показать ребенку, как правильно пользоваться нитью, даже если он пока чистит зубы под их контролем. Эта привычка станет важной частью ухода за зубами. Монопучковые щетки. Они идеально подходят для ухода за труднодоступными участками, особенно за жевательными зубами, которые часто остаются недочищенными. Регулярные визиты к стоматологу. Это не просто рекомендация, а залог своевременного выявления и предотвращения проблем. Для детей с молочными зубами — каждые 3–4 месяца, с постоянными — раз в полгода.