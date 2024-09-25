Ситилинк и iRU на Kazan Digital Week 2024: как это было

Совместный стенд Ситилинка и iRU посетило более 650 человек.

C 9 по 11 сентября 2024 года в Казани прошел Международный форум Kazan Digital Week 2024. Компания «Ситилинк» (направление Ситилинк Бизнес) приняла участие в мероприятии и представила новинки компьютерной техники и серверного оборудования от ведущего партнера – российского производителя iRU. Для обеих компаний форум стал знаковым событием, позволил презентовать свои возможности целевой аудитории и способствовал развитию новых партнерских отношений.

Параллельно с насыщенной деловой программой на форуме все дни работала выставка, где было представлено 140 экспонентов и около 200 инновационных продуктов. Среди них – совместный стенд Ситилинка и iRU с демозоной техники от производителя, на нем гости форума могли оценить, как передовые решения iRU помогают современным предприятиям крупного, среднего и малого бизнеса выйти на качественно новый уровень цифровой трансформации.

За первые два дня стенд Ситилинка и iRU посетили более 650 человек. Участники форума получили возможность ознакомиться с ноутбуком, монитором, моноблоком, флагманским сервером для нейросетей, а также несколькими компактными и производительными неттопами. Мощный сервер и неттопы iRU вызвали особый интерес у посетителей Kazan Digital Week 2024.

Помимо демонстрации техники, представители Ситилинка провели более 20 деловых встреч с текущими и новыми клиентами, партнерами по вопросам цифровизации, клиентского опыта и персонализации обслуживания. С пятью крупными федеральными компаниями предварительно заключены соглашения о сотрудничестве. В рамках общения с гостями мероприятия представители онлайн-ритейлера также получили ряд приглашений по участию в закрытых отраслевых мероприятиях и бизнес-встречах.

Евгения Муравьева, директор управления корпоративных продаж компании «Ситилинк»:

Участие в форуме Kazan Digital Week в этом году прошло для нас продуктивно. Мы были приятно удивлены составом спикеров, представителей государственных ведомств и представленностью компаний-участников. Отметили для себя большое количество интересных стендов и докладов, где эксперты компаний представили свои перспективные решения и рассказали о практическом опыте применения ИТ в разных отраслях. В живом диалоге нам удалось обменяться экспертизой с коллегами по рынку, а также плодотворно пообщаться с партнерами и клиентами по их задачам и перспективам сотрудничества. Планируем и в следующем году принять участие в форуме.

Артем Пищулин, менеджер по бренд-коммуникациям iRU:

Принять участие в Kazan Digital Week — значит оказаться в самом центре современной цифровой среды России. Мы были рады разделить с партнёрами из ''Ситилинка'' этот полезный и интересный опыт. Масштаб, организация и наполнение форума действительно впечатляют. А, самое главное, виден живой интерес посетителей к стендам и высокотехнологичным новинкам, таким, как, например, сервер iRU для нейросетей. Ждём Kazan Digital Week 2025.

Ситилинк – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 года. Компания входит в топ-10 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает порядка 160 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, электроники. Собственные магазины-склады и пункты выдачи заказов есть в 355 городах и 71 регионе России, доставка осуществляется в 1700 населенных пунктов.

Подробнее: http://www.citilink.ru

iRU – российский производитель компьютерной техники, основанный в 2002 году. Сегодня iRU входит в пятерку лидеров сегмента настольных ПК российского рынка электроники наряду с компаниями мирового масштаба.

Компания занимается серийным производством высокотехнологичной продукции широкого спектра применения, а также производит компьютерное оборудование индивидуальных спецификаций в соответствии с потребностями заказчиков. Ассортимент продукции iRU включает в себя товары для домашних пользователей, решения для малого, среднего бизнеса и крупных корпораций: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, графические и рабочие станции, серверы любого уровня сложности, системы хранения данных, программно-аппаратные комплексы и телекоммуникационное оборудование.

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