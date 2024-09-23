Самое время выбрать вкус осени: кофе с шоколадом или тыквенный латте?

Кофе — это не просто напиток, это целая культура, объединяющая людей по всему миру. У каждого кофемана есть свои предпочтения: кто-то выбирает крепкий эспрессо для бодрости, а кто-то нежный латте для утреннего уюта. Но мало кто задумывается о том, какую долгую и увлекательную историю прошли кофейные зерна от древних легенд до современных кофейных традиций. За века кофе успел завоевать сердца миллионов людей и стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

В каждой кофейне кофе — это не просто напиток, это целое искусство. Каждая чашка требует внимания, опыта и тщательного подбора ингредиентов. В кофейне «Цивилизация» к кофе относятся с особым трепетом. «Цивилизация» рассказала редакции ProKazan о том, какие напитки чаще всего выбирают гости осенью и как их готовят, чтобы каждый глоток приносил удовольствие.

С самого открытия кофейни «Цивилизация» её команда стремится находить что-то новое и интересное в мире кофе. Каждое нововведение в меню проходит строгий отбор: весь персонал пробует новые сорта кофе и оценивает их вкус прежде, чем предложить их гостям. Сейчас в меню используется несколько сортов кофе, каждый из которых идеально подходит для определенного типа напитков.

Например, для черного кофе, такого как эспрессо и американо, выбираются крепкие и насыщенные зёрна «Bravos», которые раскрываются в чистом виде. Для молочных напитков, таких как капучино или латте, бариста используют более мягкие и сливочные сорта «Tasty». Кроме того, в кофейне предлагают альтернативные способы заваривания, такие как воронка и фильтр, что позволяет каждому гостю найти свой идеальный способ приготовления.

В «Цивилизации» большое внимание уделяется качеству продуктов. Поставщиков выбирают тщательно, ориентируясь на свежесть и натуральность. Если какой-то продукт не соответствует высоким стандартам, его сразу исключают. Все ингредиенты для напитков, будь то молоко, сиропы или специи, используются в первозданном виде — никаких искусственных добавок или консервантов.

Самый популярный напиток среди наших гостей — это молочная классика: капучино и латте. Раф тоже пользуется большим спросом, и у нас есть несколько интересных его вариаций. Но чем мы особенно гордимся — это то, что в нашем рафе минимальное количество сахара и абсолютно никаких химических добавок. Даже специи для рафа мы перемалываем вручную, чтобы сохранить их свежесть и аромат. Если вам хочется чего-то сладкого и необычного, наши гости часто рекомендуют попробовать раф "Snickers" — с арахисовой пастой и шоколадом

Осень — это не только романтичное время, когда хочется гулять по паркам и наслаждаться золотыми листьями, но и период, когда световой день сокращается, а погода становится холоднее и дождливее. В такие моменты особенно важно находить источники тепла и уюта. Кофейня становится настоящим спасением от осенней хандры. Оказавшись в «Цивилизации», вы погружаетесь в атмосферу уюта, где аромат свежесваренного кофе и теплая обстановка помогут вернуть хорошее настроение.

Осень у нас точно ассоциируется с ароматом шоколада. Одним из наших сезонных хитов станет кофе с шоколадом, который отлично согревает в прохладную погоду и дарит ощущение уюта. И, конечно, куда без тыквенного латте? Этот напиток уже 20 лет как стал символом осени. Мы готовим его с использованием только натуральных ингредиентов: сами делаем тыквенное пюре и тщательно подбираем специи. В сезонном меню мы подготовили ещё много интересных новинок, которые помогут гостям согреться и насладиться вкусом осени.

После активного летнего сезона, насыщенного событиями и новыми впечатлениями, осень может казаться более спокойной и размеренной. Это время, когда часто хочется спрятаться под пледом с любимой книгой и чашкой горячего напитка. Однако осень — это также отличное время для того, чтобы радовать себя и близких уютными моментами. Согревайтесь теплом общения, наслаждайтесь приятными местами и, конечно же, вкусными напитками. Не упустите шанс побаловать себя осенними новинками!