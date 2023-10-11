Интерес к загородной недвижимости набирает обороты. Так, согласно статистике, спрос на дома за городом в Татарстане растет уже третий год подряд. Сегодня процент желающих приобрести жилье за чертой города составляет 65% жителей республики.

Увеличение интереса на загородную недвижимость может быть объяснен несколькими факторами: от любви к природе и свежему воздуху до желания расширить жилплощадь. Однако, осмелимся предположить, что решающим фактором становится цена: сегодня стоимость за 10 соток земли и собственный дом площадью 100 кв.м. за городом обойдется в 1,5-2 раза дешевле, чем квартира в жилом комплексе в аналогичной удаленности от города.

В рамках рубрики "Редакция рекомендует" журналист ProKazan пообщался с Артуром Хабибуллиным, основателем строительной компании, чтобы сделать обзор комьюнити "Иман" в поселке "Тургай-2".

Развитая инфраструктура и природная местность: преимущества жизни в поселке Тургай-2

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Одно из главных преимуществ жизни в поселке "Тургай 2" - это заранее проведенный свет, газ и вода! Ведь, чаще всего, земля сдается без этих удобств и жильцам приходится решать вопросы самостоятельно. Еще одно из достоинств - до поселка ведет ровная асфальтированная дорога. В "Тургай-2" все дороги выполнены из асфальтной крошки, что обеспечивает хорошую проходимость в любую погоду. И все это в природной местности, рядом с лесом и рекой "Мёша", где летом можно поплавать, порыбачить, а осенью открыть грибной сезон!

Кроме того, в поселке жить не только удобно, но и надежно: чтобы обеспечить безопасность жильцов, на местности будет организован охранный пост со шлагбаумом. Дополнительным преимуществом "Тургай-2" является и светодиодное освещение, которое будет установлено на всех улицах поселка.

Если вы планируете купить загородный дом для всей семьи, то поселок "Тургай-2" имеет еще несколько значимых преимуществ! В числе них – собственный детский сад в нескольких минутах ходьбы. Кроме того, в поселке планируют построить еще и школу, а пока здание строится, в ближайшем поселке Сакуры есть образовательное, где предусмотрены школьные автобусы.

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман"

Кроме того, скоро рядом с поселком "Тургай-2" открыты продуктовые магазины. А если вам захочется посидеть в кафе, то в ближайшем поселке "Тургай-1" он находится всего в 10 минутах езды на машине.

Артур, основатель строительной компании "Иман" выкупил 28 участков в поселке, чтобы застроить их домами комфорт-класса и анонсировал крайне привлекательную цену за дом, продуманный до мелочей.

Для торопящихся есть возможность заехать в готовый дом через 3 месяца! Все коммуникации в коттеджном поселке уже проведены, а Иман возведет дом и организует ремонт по готовому или вашему дизайн-проекту точно в срок!

С заботой о жителях: неочевидные решения в планировке, делающие дома комьюнити "Иман" особенными

Первый этап строительства: сделать дом идеальным во всех отношениях, продумав каждый миллиметр его пространства. Для этого нужно представить, как будет жить семья в этом доме:

- Когда семья зайдет в дом, им будет необходимо место, где они смогут повесить свои верхние вещи и снять обувь. При этом важно организовать дополнительное пространство для хранения вещей и отдельное место для полок.

- гостиная и кухня - центр дома, где члены семьи будут проводить время вместе, принимать гостей и готовить. Эта комната должна быть просторной и светлой.

Дизайн-проект от "Иман" в кухне-гостиной

- для детей важно предусмотреть отдельное пространство, где они будут играть и хранить свои игрушки. Идеальное место для этого - детская комната с удобными полками и шкафами для организации игрового места.

- Родители тоже должны иметь возможность отдыхать! Главная спальня должна быть уютной, с удобной кроватью и отдельным санузлом.



Дизайн-проект от "Иман" в спальной комнате

Поэтому целью застройщика является не только создание красивого здания, но и разработка неповторимого проекта, в котором тщательно продумана каждая деталь. Предлагаем заглянуть в дом и узнать, что именно приготовил застройщик для будущих жителей Тургай-2!

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Больше пространства на переднем дворе!

При строительстве домов предусматривается классический отступ от фасадного забора в 5 метров. Однако Артур решил расширить площадь участков на 7 метров от дороги. Так 2 лишних метра могут предоставить владельцу дома больше возможностей!

Теперь перед домом с легкостью поместится даже крупногабаритный автомобиль, а оставшееся пространство можно использовать для создания зоны отдыха: разместить качели, уютные лавочки или просто постелить газон для прогулок.

Дома от "Иман" в процессе постройки в поселке Тургай-2

Прочные и надежные: дома, способные пережить поколения

Чтобы обеспечить дополнительную прочность сооружению, "Иман" установил монолитную плиту вместо свайно-ростверкового фундамента под каждым домом!

Свайно-ростверковый фундамент - это тип фундамента, который используется для укрепления здания или сооружения на неустойчивых грунтах. Он состоит из стержней, которые устанавливаются в грунт на определенной глубине и соединяются горизонтальными бетонными балками, называемыми ростверками.

В свою очередь, установленная под дом монолитная плита представляет собой отлитый железобетонный блок, который полностью покрывает плоскость будущего строения. Такой тип фундамента позволяет достичь равномерного распределения нагрузки по всей площади строения, благодаря чему риск деформации грунтового основания и появления трещин в стенах минимизируется.

Безопасность превыше всего: как застройщикам удалось построить пожаробезопасный дом

Однако настоящая изюминка этих домов - это чердачное перекрытие. Если в доме возникает пожар, деревянная балка, отделяющая потолок от чердака, может сгореть и помочь огню распространиться. Однако, строители компании "Иман" решили применить плитоперекрытие, что значительно повысило пожаробезопасность каждого дома!

Плитоперекрытие потолка в домах-комьюнити

Раскрываем секреты теплого дома: минеральная плитка, утеплитель и технокиль для комфорта в любое время года!

Утеплитель, минеральная плитка и технониколь обеспечивают тепло в доме благодаря своим свойствам и особенностям:

1. Утеплитель: это материал, который применяется для создания слоя теплоизоляции в строительстве. Он имеет высокую теплопроводность, что позволяет ему замедлять передачу тепла через стены и кровлю дома. Он обычно используется в комбинации с другими материалами, чтобы достичь лучшей теплоизоляции.

2. Минеральная плитка: это материал, изготовленный из таких волокон, как стекловолокно или каменная вата. Она устанавливается для улучшения теплоизоляции и не пропускает холод.

3. Технониколь: это битумный (твердый и смолоподобный) продукт, который используется для теплоизоляции конструкций. Его часто выбирают строители из-за особой герметичности и прочности. Все эти материалы взаимодействуют друг с другом, создавая многослойную систему теплоизоляции. И самое главное - так жителям не придется переплачивать за отопление!

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман" показывает журналисту ProKazan планировку дома

Мелочь, а приятно: удобный угол для полок

Выпирающий угол является самым простым, но не самым функциональным решением при строительстве дома. В домах комьюнити у жителей будет выемка на крыльце, благодаря которой можно максимально эффективно организовать пространство. Например, установить полки для размещения обуви или поставить вешалку для верхней одежды.

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман" показывает журналисту Prokazan выемку на крильце дома

Облицовочный кирпич вместо железных уголков

Обрамление окон кирпичом — это обязательный этап в строительстве дома. От качества облицовки зависит внешний вид, прочность и долговечность самого фасада, а также теплосберегающие характеристики откосов по периметру окон. Для того, чтобы конструкция держалась крепче, под окнами обычно устанавливают специальные железные уголки, чтобы конструкция “не развалилась”. Это довольно бюджетный и быстрый вариант отделки, но есть одно “но” - несмотря на то, что уголок окрашивают в цвет облицовочного кирпича, такая конструкция выглядит некрасиво и выбивается на общем фоне. Помимо прочего, это ненадежное решение: металл подвержен коррозии - со временем уголок может проржаветь. В домах, построенных “Имин” вместо привычных железных уголков, житель увидеть эстетически оформленные окна, полностью выполненные из кирпича!

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман" показывает кирпичное оформление окон

В прихожей и детской комнатах есть дополнительное пространство для хранения вещей!

Благодаря задумке "Иман", в коридоре и спальных зонах дома шкафы не будут "выпирать" и занимать лишнее пространство! Для этого строители оригинально использовали имеющуюся площадь, что позволило разместить зоны для хранения без ущерба для свободного пространства комнат.

Пройдя через прихожую, мы можем зайти в 2 детских комнаты. В каждой из них, как и в прихожей, имеются углубления. Однако Иман добавили интересное дизайнерское решение – шкафы купе здесь имеют зигзагообразную форму. Это не только делает интерьеры комнат оригинальными, но и позволяет эффективно использовать пространство сразу в нескольких комнатах!

Мастер-спальня - тренд этого сезона!

Для многих спальня - это место, где проходит большая часть времени отдыха и расслабления. Это пространство для уединения родителей и становится особенно удобно, когда помещение получает дополнительный функционал, как, например, выход в собственный санузел.

Дизайн проект мастер-спальни с отдельным занузлом от "Иман"

Кстати, прямо сейчас вы можете записаться на экскурсию по коттеджному поселку и посмотреть на дома прямо во время строительства!

Кухня-гостиная: солнечная сторона, двойной свет и потолок 4 метра

Строительная компания "Иман" представила потолок высотою 4 метра! Благодаря такой величине в комнате будет светло, особенно учитывая тот факт, что помещение находится в солнечной стороне дома. Но потолок - это не единственное преимущество. В гостиной установлены окна в пол, чтобы комната пропускала больше света!

Дизайн-проект кухни-гостиной от "Иман"

Маленькие нюансы, которые впоследствии сыграют большую роль при покупке недвижимости!

Когда человек покупает землю под ИЖС, ему стоит рассчитывать на два актива – участок и дом. Земельный участок, как правило, с годами не дешевеет, а вот дом имеет свойство "изнашиваться". Таким образом, можно купить недвижимость за 5 миллионов рублей, однако через пару лет обнаружить, что эти дома недолговечные. Поэтому проверка общего состояния, изучение степени износа инженерных систем, фундамента и несущих конструкций - это необходимые шаги при покупке загородного дома!