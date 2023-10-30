Работа везде: от риелтора до кондитера на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.
Повар-кассир в блинную «БлинБери»
Что надо будет делать?
Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.
Какие навыки пригодятся?
- Наличие гостеприимства и активности;
- Любовь к людям и желание с ними общаться;
- Внимателен к деталям.
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Менеджер по подбору/продажам недвижимости в агентство недвижимости «ФЛЭТ»
Что надо будет делать?
- Консультировать клиентов по вопросам покупки или продажи недвижимости;
- Подбирать варианты жилья из готовой базы;
- Организовывать просмотры объектов;
- Гибкий график.
Какие навыки пригодятся?
- Желание хорошо жить и зарабатывать!
- Готовы взять кандидатов без опыта.
- Обучение с 0 с опытными бизнес-тренерами;
- Работа с наставниками, которые ведут Вас до результата, для Вашего быстрого старта.
Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке
Кладовщик на склад в компанию «Ритуал.Pro»
Что надо будет делать?
Принимать и выдавать товары, вести учет и граммотно использовать пространство.
Какие навыки пригодятся?
- Опыт работы более 3 лет;
- Знание 1с
- Образование: средне специальное, высшее;
- Умение работать в коллективе.
Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке
Менеджер по работе с клиентами в компанию «Артпол»
Что надо будет делать?
Продавать! А для этого проводить презентации клиентам, взаимодействовать с подрядчиками, составлять коммерческие предложения и выставлять счета.
Какие навыки пригодятся?
- Навыки продаж (необязательно, готовы рассмотреть кандидатов без опыта);
- Навыки проведения телефонных переговоров и личных встреч;
- Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
- Гибкость, коммуникабельность и ответственность!
Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылк
Администратор в стоматологию «Анатомия улыбки»
Что надо будет делать?
Вести запись на прием, создавать пациентам медкарты, а также консультировать по действующим услугам и акциям.
Какие навыки пригодятся?
- Аккуратность;
- Ответственность;
- Исполнительность.
Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке
Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»
Что надо будет делать?
Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.
Какие навыки пригодятся?
- Ответственность и инициативность;
- Коммуникабельность, открытость;
- Умение работать в коллективе.
Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке
Кондитер в ресторан «Cheeseria»
Что надо будет делать?
Готовить разные виды десертов, кондитерских изделий, участвовать в разработке новых рецептур, контролировать соблюдение порционных и весовых стандартов изделий.
Какие навыки пригодятся?
- Аккуратность;
- Ответственность;
Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке