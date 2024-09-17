6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

О работе в общепите ходит много слухов: это нелегко, нужно обладать хорошей стрессоустойчивостью, не каждый сможет там работать. Ресторанный бизнес в России до сих считается одним из самых сложных. Так ли это на самом деле? Журналист ProKazan пообщался с владельцем сети ресторанов 1st GALLERY и узнал, как устроена работа в общепите изнутри.

О еде: секретный ингредиент самого вкусного Том Яма в Казани

Многие казанцы отмечают, что Том Ям в 1st GALLERY самый вкусный в городе. Что его делает таким особенным?

— На самом деле, нет никакой секретной формулы. Мы просто подходим к созданию блюд с большой ответственностью, и Том Ям не исключение. Качественные ингредиенты и любовь к своему делу творят чудеса. Именно это и оценили жители Казани, выбрав наш Том Ям как лучший.

Вы приняли на работу шесть лучших шеф-поваров Казани. Как они «уживаются» на одной кухне, и что делает команду 1st GALLERY уникальной?

— Шеф-повары для нас как художники — у каждого свой взгляд и творческий процесс. Мы стараемся не мешать, а направлять и поддерживать, чтобы они могли раскрыться полностью.Каждый шеф отвечает за свою часть меню. Это позволяет избежать конфликтов интересов и создавать уникальные и тщательно проработанные блюда.

О сотрудниках: как работают и отдыхают

Массажный кабинет для сотрудников в 1st GALLERY — это не просто приятный бонус, а часть вашей философии. Как возникла эта идея и в чём её преимущество?

— Работа в ресторане требует больших моральных и физических усилий, особенно при большом потоке гостей. Чтобы наши сотрудники могли сохранять позитивное настроение и высокий уровень энергии, важно, чтобы они отдыхали и ощущали заботу о себе. Массажный кабинет помогает поддерживать их хорошее самочувствие.

Как вы мотивируете сотрудников постоянно развиваться и совершенствоваться?

— Каждый человек хочет проявить себя. Я предоставляю им такую возможность, давая ответственность и право принимать самостоятельные решения — конечно, под наблюдением. Это помогает сотрудникам расти как в карьере, так и в личностном плане. Например, официанты становятся менеджерами и управляющими, а повара — су-шефами и шеф-поварами.

О развитии сети: самое сложное в работе

Какие планы у 1st GALLERY на будущее? Планируется ли расширение сети или открытие новых форматов?

— Мы не спешим с расширением. Второй ресторан мы открыли только тогда, когда поняли, что не справляемся с потоком гостей. Для нас важнее качество, чем количество. Мы приступаем к расширению только когда уверены, что текущий ресторан стабильно работает, гости довольны, и у нас полный зал.

Как вы поддерживаете конкурентоспособность в сегменте высокой гастрономии на фоне растущей конкуренции?

— Для меня главный критерий конкурентоспособности в ресторанном бизнесе — это качество блюд. Люди приходят прежде всего за вкусной едой, и если качество блюд начинает падать, все остальные аспекты становятся неважными. Это кажется простым, но на самом деле поддерживать высокое качество блюд каждый день — это самая сложная часть работы в ресторане.

О личном: совет тем, кто планирует открыть кафе или ресторан в Казани

Что для вас, как руководителя сети ресторанов, важнее всего в бизнесе?

— Для меня на первом месте стоят люди — моя команда, с которой я ежедневно работаю. Как руководитель, я должен вдохновлять их и помогать им развиваться. Моя страсть к делу и любовь к тому, что мы делаем, создают позитивную атмосферу, и этот энтузиазм передается команде.

Какой совет вы могли бы дать молодым предпринимателям, мечтающим построить свой бизнес в ресторанной сфере?

— Мой главный совет — это любить и уважать то дело, которым вы занимаетесь. Без искреннего увлечения и уважения к работе успеха не достичь.